  • Alwasat News
Atwasat

مهرجان لبدة السياحي يطلق نسخته الأولى 7 سبتمبر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 أغسطس 2023, 01:44 مساء
مهرجان لبدة السياحي يطلق نسخته الأولى 7 سبتمبر المقبل
إعلان مهرجان لبدة السياحي في الخمس. (وزارة السياحة)
alwasat radio

أعلنت وزارة السياحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إطلاق النسخة الأولى من مهرجان لبدة الدولي بمدينة الخمس في السابع من سبتمبر المقبل.

ومن المقرر، حسب الوزارة، أن يستمر المهرجان 4 أيام في مدينة لبدة الأثرية، تجسيدا لرسالته الرامية إلى تعزيز قيمة الموقع الأثري المدرج على لائحة التراث العالمي.

فقرات مهرجان لبدة الدولي
من المقرر أن تتخلل المهرجان مجموعة من الفقرات التي تستهدف إبراز موقع لبدة الأثري على وجه الخصوص، باعتباره الأكثر بروزا بين المزارات السياحية في مدينة الخمس، وتعريف الزوار بالمدينة كمقصد سياحي متكامل الخدمات عبر برامج تغطي جميع المزارات السياحية، وتراث المنطقة وموروثها الثقافي، بما في ذلك الفروسية الشعبية، ومفردات التراث اللامادي مثل الشعر الشعبي.

مركز مدينة تاريخي في ليبيا ضمن قائمة المعالم المهددة بالخطر 
إدراج 3 مواقع ليبية في قائمة «يونسكو» للتراث العالمي
تدشين مهرجان بنغازي للفنون المسرحية 6 أغسطس المقبل

كما يتضمن المهرجان معارض للصور، وعروضا ضوئية وللألعاب النارية، وعروض الطيران الشراعي والألعاب البحرية والشاطئية، والمسرحيات ومعارض الصناعات التقليدية والحرف اليدوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

9 قتلى و6 مفقودين جراء أمطار غزيرة في مقاطعة خوباي المجاورة لبكين

9 قتلى و6 مفقودين جراء أمطار غزيرة في مقاطعة خوباي المجاورة لبكين
كاريكاتير خيري - زيارة المريض

كاريكاتير خيري - زيارة المريض
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب علينا

بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب علينا
رسميا.. اتحاد جدة يضم البرازيلي فابينيو قادما من ليفربول

رسميا.. اتحاد جدة يضم البرازيلي فابينيو قادما من ليفربول
القبض على قاتل والدته في طرابلس

القبض على قاتل والدته في طرابلس
شاهد.. «في التسعين» يناقش خطاب الأوليمبية و«ميركاتو دورينا» ومتابعة للأهلي طرابلس

شاهد.. «في التسعين» يناقش خطاب الأوليمبية و«ميركاتو دورينا» ومتابعة للأهلي ...
الحصادي يتحدى الصعاب ويتعادل مع بطل أوروبا في ثاني جولات كأس العالم للشطرنج

الحصادي يتحدى الصعاب ويتعادل مع بطل أوروبا في ثاني جولات كأس العالم للشطرنج
كاريكاتير حليم - 100 يوم على الحرب في السودان!

كاريكاتير حليم - 100 يوم على الحرب في السودان!
المقطورات.. اتجاه متزايد وسط أزمة الإسكان في ولاية كاليفورنيا

المقطورات.. اتجاه متزايد وسط أزمة الإسكان في ولاية كاليفورنيا
قبل ساعات من انتهاء المهلة.. برشلونة يقفز على علاقة ريال مدريد بـ«مبابي».. وتشيلسي يدخل المزاد بعد ليفربول

قبل ساعات من انتهاء المهلة.. برشلونة يقفز على علاقة ريال مدريد بـ«مبابي».. ...
ملف بطلان انتخاب اتحاد الكرة على مائدة مناقشات الجويفي والزروق.. والرياضة: نبحث حلول وفق القوانين

ملف بطلان انتخاب اتحاد الكرة على مائدة مناقشات الجويفي والزروق.. والرياضة: نبحث ...
شاهد في «وسط الخبر»: الأزمة الليبية.. بين تصعيد باتيلي وحشود الجويلي ومناورات الدبيبة

شاهد في «وسط الخبر»: الأزمة الليبية.. بين تصعيد باتيلي وحشود الجويلي ومناورات ...
بيت إسكندر يعلن الفائزين بجائزته في نسختها الرابعة

بيت إسكندر يعلن الفائزين بجائزته في نسختها الرابعة
طوارق الصحراء الجزائرية يحتفلون بمهرجان السبيبة التقليدي (فيديو)

طوارق الصحراء الجزائرية يحتفلون بمهرجان السبيبة التقليدي (فيديو)
زيلينسكي: الحرب تصل روسيا ومراكزها الرمزية

زيلينسكي: الحرب تصل روسيا ومراكزها الرمزية
باتيلي: من يريدون ترتيبات وحكومات انتقالية جديدة يرغبون في تقاسم «الكعكة» فقط

باتيلي: من يريدون ترتيبات وحكومات انتقالية جديدة يرغبون في تقاسم «الكعكة» فقط
ليفربول يظهر على «رادار» مبابي بـ«الإعارة» وسط ترقب لموقف ريال مدريد وانتظار الهلال

ليفربول يظهر على «رادار» مبابي بـ«الإعارة» وسط ترقب لموقف ريال مدريد وانتظار ...
شاهد.. سيطرة ليبية على بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه قبل الختام بساعات (صور)

شاهد.. سيطرة ليبية على بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه قبل الختام بساعات (صور)
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
مغني راب شهير يلغي حفله في تونس تنديدا بـ«محنة المهاجرين»
مغني راب شهير يلغي حفله في تونس تنديدا بـ«محنة المهاجرين»
انتصار بوراوى تكتب: رواية «أثر الغائبين».. سردية محاربة للسرطان
انتصار بوراوى تكتب: رواية «أثر الغائبين».. سردية محاربة للسرطان
تدشين مهرجان بنغازي للفنون المسرحية 6 أغسطس المقبل
تدشين مهرجان بنغازي للفنون المسرحية 6 أغسطس المقبل
وفاة الممثل الأميركي أنغس كلاود
وفاة الممثل الأميركي أنغس كلاود
مادونا تشكر عائلتها وأصدقاءها على الدعم خلال فترة مرضها
مادونا تشكر عائلتها وأصدقاءها على الدعم خلال فترة مرضها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسم لوحات عكست ملامح المجتمع الليبي.. وفاة الفنان التشكيلي المصري محمد حجي
رسم لوحات عكست ملامح المجتمع الليبي.. وفاة الفنان التشكيلي ......
«غوغل» يحتفي بالموسيقية السودانية أسماء حمزة
«غوغل» يحتفي بالموسيقية السودانية أسماء حمزة...
إنتصار بوراوي تكتب عن: «العقيد».. وأسلوب السرد الحكائي
إنتصار بوراوي تكتب عن: «العقيد».. وأسلوب السرد الحكائي...
طرابلس تستعد لاحتضان موسم الصيف من «ليالي المدينة»
طرابلس تستعد لاحتضان موسم الصيف من «ليالي المدينة»...
«المعرفة الاستعمارية».. بين الجغرافيا والهوية في ليبيا ومحيطها
«المعرفة الاستعمارية».. بين الجغرافيا والهوية في ليبيا ......
المزيد
مهرجان لبدة السياحي يطلق نسخته الأولى 7 سبتمبر المقبل
مهرجان لبدة السياحي يطلق نسخته الأولى 7 سبتمبر المقبل...
ليدي غاغا تشيد بـ«علاقة سحرية» جمعتها بتوني بينيت قبل وفاته
ليدي غاغا تشيد بـ«علاقة سحرية» جمعتها بتوني بينيت قبل وفاته...
وفاة الفكاهي الأميركي بول روبنز المعروف بشخصية «بي وي هيرمان»
وفاة الفكاهي الأميركي بول روبنز المعروف بشخصية «بي وي ......
مادونا تشكر عائلتها وأصدقاءها على الدعم خلال فترة مرضها
مادونا تشكر عائلتها وأصدقاءها على الدعم خلال فترة مرضها...
وفاة الممثل الأميركي أنغس كلاود
وفاة الممثل الأميركي أنغس كلاود...
المزيد