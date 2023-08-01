مهرجان لبدة السياحي يطلق نسخته الأولى 7 سبتمبر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة السياحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إطلاق النسخة الأولى من مهرجان لبدة الدولي بمدينة الخمس في السابع من سبتمبر المقبل.

ومن المقرر، حسب الوزارة، أن يستمر المهرجان 4 أيام في مدينة لبدة الأثرية، تجسيدا لرسالته الرامية إلى تعزيز قيمة الموقع الأثري المدرج على لائحة التراث العالمي.



فقرات مهرجان لبدة الدولي

من المقرر أن تتخلل المهرجان مجموعة من الفقرات التي تستهدف إبراز موقع لبدة الأثري على وجه الخصوص، باعتباره الأكثر بروزا بين المزارات السياحية في مدينة الخمس، وتعريف الزوار بالمدينة كمقصد سياحي متكامل الخدمات عبر برامج تغطي جميع المزارات السياحية، وتراث المنطقة وموروثها الثقافي، بما في ذلك الفروسية الشعبية، ومفردات التراث اللامادي مثل الشعر الشعبي.

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كما يتضمن المهرجان معارض للصور، وعروضا ضوئية وللألعاب النارية، وعروض الطيران الشراعي والألعاب البحرية والشاطئية، والمسرحيات ومعارض الصناعات التقليدية والحرف اليدوية.