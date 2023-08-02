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100 عام من السينما.. انطلاق فعاليات «لوكارنو 76»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 أغسطس 2023, 08:34 مساء
100 عام من السينما.. انطلاق فعاليات «لوكارنو 76»
منظر جوي للساحة الكبرى «بياتزا غراندي»، حيث تظهر سينما الهواء الطلق ذات الأكثر من 8000 مقعد (رويترز)
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تنطلق النسخة السادسة والسبعون من مهرجان لوكارنو السينمائي، اليوم الأربعاء، متضمنًا عددًا كبيرًا من الأفلام، وسط مقاطعة لا يزال مفعولها ساريًا لنجوم هوليود.

سيبدأ المهرجان في كانتون تيتشينو السويسري الناطق بالإيطالية بعرض فيلم تاريخي، والذي سيكون هذا العام الفيلم الصامت لألفريد هيتشكوك «المستأجر» (1927)، حيث ستصحبه موسيقى حية تؤديها أوركسترا (della Svizzera italiana)، بحسب وكالة «رويترز».

يسبق هذا الافتتاح انطلاق المهرجان على الشاشة الضخمة في الهواء الطلق للساحة الكبرى «بياتزا غراندي»، العلامة التجارية الأكثر شهرة للمهرجان، مع عرض «النجم الساقط»، الإنتاج الجديد للزوجين البلجيكيين الأستراليين فيونا جوردون ودومينيك أبيل.

سيغطي مهرجان لوكارنو السينمائي، والذي يستمر لمدة عشرة أيام، ما يقرب من 100 عام من السينما بين فيلمي «المستأجر» و«النجم الساقط». ويمنح البرنامج امتيازًا لصانعات وصانعي الأفلام الخارجيين والمستقلين والمبتدئين مع تركيز قوي على الروايات التي تتحدى القصص الكلاسيكية التي يمثلها الغرب في معظم الأحيان.

تحتفظ السينما الأوروبية بحضور قوي هذا العام، لا سيما مع الإنتاج الفرنسي والإيطالي، ولكن كما في السنوات الماضية، تعكس اختيارات المهرجان مشهدًا أكثر تنوعًا في الأفلام. ويواصل المؤلفون وصانعو الأفلام وصانعاتها من خلفيات مهاجرة طرح وجهات نظر جديدة للقضايا الحالية والقديمة.

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أفريقيا تغيب عن «لوكارنو 76»
ويتنافس 17 فيلمًا من جميع القارات، باستثناء أفريقيا والقارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا)، على جائزة «الفهد الذهبي» والتي تُوج بها العام الماضي الفيلم البرازيلي «القاعدة 34». وتشمل الأفلام البارزة لهذه الدورة: «لا تتوقع الكثير من نهاية العالم»، وهو أحدث أفلام المخرج الروماني راجو جود الحائز على جائزة «الدب الذهبي» في مهرجان برلين العام الماضي، و«ستيفن» للمخرجة الأوكرانية مارينا فرودا، وهو غير مرتبط مباشرة بالحرب الدائرة حاليًا، و«الجندي المتلاشي» الذي يمثل ثاني فيلم روائي للإسرائيلي داني روزنبرج.

وتحضر سويسرا في المسابقة الرئيسية ممثلة بـ«مانغا دي تيرا»، الفيلم الروائي الثاني لـ«بازل دا كونها» والذي ينحرف مساره بعيدًا عن المشهد السينمائي السويسري. وُلد «دا كونها» في «مورج»، في الجزء السويسري الناطق بالفرنسية، لوالدين برتغاليين. ثم انتقل إلى ضاحية «ريبوليرا» في لشبونة أين صنع فيلمه الأول «نهاية العالم» (O Fim do Mundo) والذي لعب فيه السكان المحليون في حيه أدوارًا تستند إلى قصص حياتهم الواقعية.

إذا كان فيلم «نهاية العالم» قد قُورن بكلاسيكيات عصابات الشباب السود الأمريكيين مثل «فتيان في الحي» (Boyz n the Hood) من إخراج جون سينجلتون عام 1999، فإن «مانغا دي تيرا» يركز على امرأة مهاجرة من الرأس الأخضر، والتي ينتهي بها الأمر وسط حرب العصابات في لشبونة بينما تحاول شق طريقها عبر الموسيقى.

حضور أمريكي في «لوكارنو 76»
وعلى خلاف المهرجانات الأكثر بريقًا، مثل كان والبندقية وبرلين، حيث تحضر هوليوود بشكل مميز وطاغ أحيانا، فإن لوكارنو تعرض أفلامًا من الهوامش الأميركية الأكثر استقلالية.

يتنافس هذا العام، الفيلم الكوميدي «كارتر الرديء» لـ«بوب بينينغتون» ضمن المسابقة الرئيسية، فيما يخوض فيلم «بورتريه عائلة» لـ«لوسي كير» غمار مسابقة سينمائيي الزمن الحاضر«Pardo in Cineasti del Presente»، وهي قسم خاص بصانعي وصانعات الأفلام الذين يعرضون أفلامهم الأولى والثانية.

وتتميز القارة الأميركية في معناها الأوسع بحضور قوي في «لوكارنو»، حيث يعرض المهرجان بعضًا من أفلام الماضي النادرة وبعضًا آخر من أحدث إنتاجات السينما الأمريكية اللاتينية. وتعرض كل واحدة من المسابقات الدولية الرئيسية فيلمًا من المنطقة. حيث نجد الفيلم الأرجنتيني «صعود الإنسان 3 لإدواردو ويليامز في القسم الرئيسي من المسابقة، والفيلم المكسيكي «كل الحرائق» لماوريسيو كالديرون ريكو في قسم سينمائيي الزمن الحاضر «Cineasti del Presenti».

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