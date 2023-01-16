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إعلان أسماء المرشحين للفوز بجوائز «سبتيموس» في طبعتها العاشرة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 يناير 2023, 01:25 مساء
إعلان أسماء المرشحين للفوز بجوائز «سبتيموس» في طبعتها العاشرة
جائزة سبتيموس (فيسبوك)
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أعلنت إدارة جائزة سبتيموس، الأحد، أسماء المرشحين لنيل جوائز طبعتها العاشرة عن العام 2022 في فئات البرامج المسموعة والتلفزيونية والدراما والغناء.

وكان مجلس أمناء جائزة سبتيموس قرر تسمية فعاليات نسخة العام 2022 باسم الإعلامي الراحل طارق الرويمض، تكريما له وتخليدا لذكراه ودوره الكبير في نجاح جائزة سبتيموس من خلال عضويته وترأسه لمجلس أمناء الجائزة منذ انطلاقتها.

- القائمة الكاملة للفائزين بجوائز سيبتيموس 6

ونشرت صفحة الجائزة في «فيسبوك» مختلف الفئات وأسماء المرشحين المتنافسين وكذلك أسماء البرامج والأعمال الفنية والقنوات التلفزيونية، التي تقدم من خلالها.

فئة الدراما التلفزيونية (جائزة أفضل تأليف دراما)
عبدالمهيمن والي عن مسلسل «المتاهة»
نزار الحراري عن مسلسل «السيرة العامرية»
سراج هويدي عن مسلسل «السرايا»

فئة الدراما التلفزيونية (جائزة التحكيم)
هويدة الشكري عن دورها في مسلسل «السرايا»
سلوى المقصبي عن دورها في مسلسل «بنات الريح»
خدوجة صبري عن دورها في مسلسل «السيرة العامرية»

فئة الدراما التلفزيونية (جائزة أفضل ممثلة)
ماجدة الدكتور عن دورها في مسلسل «المتاهة»
جميلة المبروك عن دورها في مسلسل «السيرة العامرية»
لبنى عبدالحميد عن دورها في مسلسل «السرايا»

فئة الدراما التلفزيونية (جائزة أفضل ممثل)
عبدالسلام التريكي عن دوره في مسلسل «المتاهة»
فضيل أبوعجيلة عن دوره في مسلسل بنات الريح
أحمد إبراهيم عن دوره في مسلسل «السيرة العامرية»
محمد بن ناصر عن دوره في مسلسل «السرايا»

فئة الدراما التلفزيونية (جائزة أفضل ممثل/ة صاعد/ة)
نور الإسلام الميساوي عن دوره في مسلسل «المتاهة»
أية شو عن دورها في مسلسل «السرايا»
فرج الشريف عن دوره في مسلسل «السيرة العامرية»

فئة البرامج التلفزيونية (جائزة أفضل مقدم برنامج رياضي)
مازن ارجوبة عن برنامج «سبورتيفا مونديال».. قناة «ليبيا الأحرار»
عبدو الشويرف عن برنامج «كونتراتاك».. قناة «سلام»
يوسف سعود عن برنامج «ريمونتادا».. قناة «المسار»
مؤيد اسكندر عن برنامج «في التسعين».. قناة «الوسط»

فئة البرامج التلفزيونية (جائزة التحكيم)
منتصر الساحلي عن برنامج «استجواب».. قناة «إلLY»
نسرين العالم عن «هنا ليبيا».. قناة «الوسط»
أحمد الفرجاني عن برنامج «الاختيار».. قناة «المستقبل»

فئة البرامج التلفزيونية (جائزة أفضل مقدم برنامج منوع)
وصال عتيق عن برنامج «صباح ليبيا».. قناة «فبراير»
حسام الدين الزوام عن برنامج «صباح الوسط».. قناة «الوسط»
اعتدال العريفي عن برنامج «صباح الوسط».. قناة «الوسط»

فئة البرامج التلفزيونية (جائزة أفضل مقدم برنامج حواري)
عبدالسلام بوطو عن برنامج «هذا المساء».. قناة «الوسط»
أحمد أبوغرسة عن برنامج «مسار الأخبار».. قناة «المسار»
فرج الفرجاني عن برنامج «نسخة إلى الرأي العام».. قناة «الوسط»

فئة البرامج المسموعة (جائزة التحكيم)
محمد التراسي عن برنامج «ضيف بديل».. راديو الصحة
منصور درميش عن برنامج «الحلقة الأخيرة».. راديو الأمة
فيصل الإصيبعي عن برنامج «الركن الرياضي».. راديو الشبابية

فئة البرامج المسموعة (جائزة أفضل صوت)
محمد أبوراس.. راديو «ليبيا الوطنية»
سعد أبوزعكوك.. راديو «DO FM»
فؤاد الكويت.. إذاعة «الزاوية الغرب»

فئة البرامج المسموعة (جائزة أفضل مقدم برنامج مسجل)
مسعود الشيخي عن برنامج «لوصاف».. راديو «الأمة»
جوليا عن برنامج «الزمن الجميل».. راديو «الرسمية»
سارة اسويسي عن برنامج «جيل الكاسيت».. راديو «الشبابية»

فئة البرامج المسموعة (جائزة أفضل مقدم برنامج منوع)
عبدالرحيم المقريف عن برنامج عذب الكلام.. راديو «ليبو»
وليد الأعوج عن برنامج «ليالي».. راديو «البشرى»
ونيس العكوكي عن برنامج wave music.. راديو «ليبيا fm»

فئة البرامج المسموعة (جائزة أفضل مقدم برنامج صباحي)
رانيا بلعيد عن برنامج «إشراقة».. راديو «الزيتونة»
وسام المرغني عن برنامج «شمسنا عالية».. إذاعة «الزاوية الغرب»
زينب بلحاج عن برنامج «شمسنا عالية».. إذاعة «الزاوية الغرب»

فئة الأغنية (جائزة أفضل أغينة شعبية)
سعد محمود عن أغنية «ليل وخلا»
عادل العريبي عن أغنية «بعد هنتيني»
رمزي شهوب عن أغنية «يا عويشة»

فئة الأغنية (جائزة أفضل أغنية شبابية)
مسعود الشيخي عن أغنية «خاطفة الأنظار»
مروان الفيتوري عن «أغنية يما»
محمد صالح عن أغنية «مش متصور»

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