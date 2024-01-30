«يونيسف»: أطفال غزة معرضون لخطر فقدان اللقاحات

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أن أطفال قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 7 أكتوبر الماضي، معرضون لخطر فقدان اللقاحات وتزايد الإصابة بالأمراض.

وأوضحت المنظمة في بيان، الاثنين، أن أكثر من 16 ألف طفل في قطاع غزة معرضون لفقدان لقاحاتهم الروتينية، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وحذرت المنظمة من أن هؤلاء الأطفال معرضون للإصابة بأمراض خطيرة مثل الالتهاب الرئوي وشلل الأطفال.

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وذكر البيان أن يونيسف وشركاءها قاموا بتوفير 962 ألفاً و550 جرعة من اللقاحات في ديسمبر الماضي، وأن اللقاحات متاحة حالياً لأطفال غزة.