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«يونيسف»: أطفال غزة معرضون لخطر فقدان اللقاحات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 يناير 2024, 09:33 صباحا
«يونيسف»: أطفال غزة معرضون لخطر فقدان اللقاحات
طفل فلسطيني علي يد والدته. (صفا)
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أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أن أطفال قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 7 أكتوبر الماضي، معرضون لخطر فقدان اللقاحات وتزايد الإصابة بالأمراض.

وأوضحت المنظمة في بيان، الاثنين، أن أكثر من 16 ألف طفل في قطاع غزة معرضون لفقدان لقاحاتهم الروتينية، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وحذرت المنظمة من أن هؤلاء الأطفال معرضون للإصابة بأمراض خطيرة مثل الالتهاب الرئوي وشلل الأطفال.

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وذكر البيان أن يونيسف وشركاءها قاموا بتوفير 962 ألفاً و550 جرعة من اللقاحات في ديسمبر الماضي، وأن اللقاحات متاحة حالياً لأطفال غزة.

«دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة»
ويشن جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى الإثنين «26 ألفا و637 شهيدا و65 ألفا و387 مصابا، معظمهم من الأطفال والنساء»، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في «دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة»، بحسب الأمم المتحدة.

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