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شاهد.. السيسي: معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 يناير 2024, 03:56 مساء
شاهد.. السيسي: معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة
السيسي يلقي كلمة في ذكري عيد الشرطة المصرية، 24 يناير 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة، إلا أن الإجراءات الإسرائيلية هي السبب في قلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وتحدَّث السيسي، عقب إلقاء كلمته الرسمية في احتفال عيد الشرطة الـ72، قائلًا: «هروح من ربنا فين لو أنا السبب في عدم إدخال الطعام إلى غزة». ووجه الرئيس المصري حديثه لمواطنيه قائلًا: «يجب أن تتأكدوا دون أن أصرح أو أن يخرج تصريح من أية جهة مصرية بأن مصر لا تستطيع أن تفعل ذلك»، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وأضاف الرئيس: «إن الإجراءات الإسرائيلية تعد جزءًا من ممارسة الضغط من أجل إطلاق سراح الرهائن»، لافتًا إلى «المشاهد القاسية في قطاع غزة على خلفية استشهاد 25 ألفًا من المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال علاوة على أكثر من 60 ألف مصاب وتدمير كامل لقطاع غزة».

مصر نفت منع دخول المساعدات إلى غزة
وفي وقت سابق هذا الشهر، نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان «بصورة قاطعة مزاعم وأكاذيب» فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأن بلاده هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح.

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وأوضح رشوان، في بيان، أن «تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية» يتضح في عدة نقاط، منها أن كل المسؤولين الإسرائيليين، أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، «لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع».

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