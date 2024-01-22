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400 ألف فلسطيني يواجهون خطر الموت جوعاً في قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 يناير 2024, 09:07 مساء
400 ألف فلسطيني يواجهون خطر الموت جوعاً في قطاع غزة
نازحون فلسطينيون في قطاع غزة يحاولون الحصول على حصتهم من الطعام. (الإنترنت)
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حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الإثنين، ممّا وصفه بـ«مجاعة حقيقية في شمال غزة بعد نفاد كميات الطحين والأرز»،  وحمل «الاحتلال الإسرائيلي وحلفاءه المسؤولية عن 400000 مواطن فلسطيني قد يموتون جوعاً»، فيما أعلنت وزارة الصحة أنّ عدد الشهداء منذ بدء العدوان وصل إلى 25295 شهيدًا.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي نفاد كميات الطحين ومشتقاته والأرز والمعلبات التي كانت متبقية في محافظة شمال قطاع غزة منذ قبل «حرب الإبادة الجماعية على غزة»، وأشار إلى أن هذا الأمر «يؤكد بدء وقوع مجاعة حقيقية يواجهها 400000 مواطن من أبناء شعبنا الفلسطيني مازالوا متواجدين في المحافظة».

وأضاف بيان الحكومة «لقد أجبر الاحتلال أهلنا في محافظة شمال غزة على طحن أعلاف الحيوانات والحبوب بدلاً من القمح المفقود، وأصبحوا يواجهون مجاعة حقيقية في ظل استمرار العدوان وفي ظل تشديد الاحتلال للحصار على شعبنا الفلسطيني».

حصار شديد ومطبق بالتزامن مع استمرار حرب الإبادة الجماعية
وأضافت الحكومة في غزة أنّ القطاع يتعرض لحصار شديد ومطبق بالتزامن مع استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث يمنع الاحتلال وصول أية مساعدات منذ بدء الحرب الوحشية، وجرى تسجيل عشرات حالات الإعدام والقتل الميداني التي نفذها جيش الاحتلال لعشرات الشهداء حاولوا الحصول على الغذاء بمحافظتي غزة وشمال غزة.

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وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال الإسرائيلي «كامل المسؤولية عن المجاعة في محافظة شمال قطاع غزة»، كما حمل المجتمع الدولي والإدارة الأميركية والرئيس بايدن شخصياً المسؤولية أيضاً تجاه هذه الجريمة التي تخالف القانون الدولي وتخالف كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تضمن حق الحصول على الغذاء لأي إنسان، حيث «منحوا الاحتلال الضوء الأخضر لارتكاب هذه الجرائم، ورفضوا وقف هذه الحرب الوحشية على قطاع غزة».

كما ناشد كل دول العالم الحر والمنظمات الدولية المختلفة بالعمل الجاد والفوري والعاجل من أجل إدخال المساعدات التموينية والإمدادات الغذائية لجميع أبناء شعبنا الفلسطيني وخاصة في محافظة شمال غزة ومحافظة غزة، وكذلك نطالب كل العالم بوقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ووقف شلال الدم ووقف قتل واستهداف المدنيين والأطفال والنساء.

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