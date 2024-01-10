ارتفاع عدد شهداء الصحفيين في غزة إلى 115 بعد ارتقاء بدير وعكاشة والعبادلة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 115 صحفياً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بعد استشهاد كل من الصحفي أحمد بدير والصحفي شريف عكاشة والصحفية هبة العبادلة.

وقال المكتب الإعلامي في تصريح مقتضب صادر عنه: «رحم الله الزملاء الصحفيين الشهداء، وأسكنهم فسيح جناته، وربط الله على قلوب أحبابهم، وخالص العزاء للأسرة الصحفية الفلسطينية ولذوي الشهداء الكرام».

استشهاد الصحفي أحمد بدير

وارتقى 6 شهداء، مساء اليوم الأربعاء، بينهم مسعفون في قصف للاحتلال على سيارة إسعاف في شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة. وكان الصحفي أحمد بدير استشهد عقب قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل ملاصق لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

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وقال المكتب الإعلامي الحكومي في تصريح مقتضب إن الصحفي أحمد بدير ارتقى شهيدًا نتيجة قصف الاحتلال «الإسرائيلي» لمنزل ملاصق لمستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى.

ونوه المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن الشهيد الصحفي بدير كان يعمل في مؤسسة «بوابة الهدف الإعلامية» قبل استشهاده مساء اليوم.