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حماس: استشهاد فردين من عائلة وائل الدحدوح في غارة إسرائيلية جديدة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 يناير 2024, 09:07 مساء
حماس: استشهاد فردين من عائلة وائل الدحدوح في غارة إسرائيلية جديدة
وائل الدحدوح يودع نجله حمزة. (الإنترنت)
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استشهد قريبان لمدير مكتب قناة «الجزيرة» في غزة وائل الدحدوح في غارة استهدفت، الإثنين، سيارتهما في رفح، وفق ما أفادت وزارة الصحة في غزة وعدد من أقاربهما. 

ومحمد وأحمد الدحدوح هما محاسب ومهندس يبلغان 30 و26 عاماً بحسب أحد أقربائهما، كانا يعيشان قبل الحرب مع عائلتهما في شمال الأراضي الفلسطينية قرب مدينة غزة قبل أن يهربا إلى الجنوب ليصلا قبل أسبوعين إلى رفح، بحسب «فرانس برس».

ابنا شقيق وائل الدحدوح
والشقيقان محمد وأحمد الدحدوح هما ابنا شقيق وائل الدحدوح، وأظهرت مشاهد التدمير الذي طال سقف السيارة وعملية سحب جثة منها.

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والأحد، نعى وائل الدحدوح نجله حمزة بعد أن فقد زوجته واثنين من أبنائه في نهاية أكتوبر بضربة إسرائيلية، واستشهد حمزة مع زميله مصطفى ثريا في غارة طالت سيارتهما في جنوب الأراضي الفلسطينية. وبعد استشهاد اثنين من صحافييها اتهمت قناة «الجزيرة» إسرائيل «باستهداف» الصحفيين الفلسطينيين في غزة.

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