الإعلام الحكومي بغزة: ارتفاع عدد شهداء الصحفيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 109

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، يوم الأحد، بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 109 بعد ارتقاء الصحفيين حمزة وائل الدحدوح ومصطفى ثريا في قصف صهيوني على سيارتهما خلال تغطيتهما الصحفية.

ودان المكتب في تصريح صحفي، بأشد العبارات «هذه الجريمة النكراء، والجرائم المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين التي تهدف إلى ترهيب وتخويف الصحفيين ومحاولة فاشلة لطمس الحقيقة ومنعهم من التغطية الإعلامية» ، وفق وكالة للصحافة الفلسطينية «صفا».

ودعا كل الاتحادات الصحفية والهيئات الإعلامية والحقوقية والقانونية إلى إدانة هذه الجريمة والتنديد بتكرارها من قبل الاحتلال، كما دعاهم إلى الضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الأعزل في قطاع غزة.

استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد الصحفي حمزة الدحدوح، نجل مراسل قناة «الجزيرة» وائل الدحدوح، جراء قصف إسرائيلي استهدف صحفيين في غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، حسبما أفادت قناة «الجزيرة» اليوم الأحد.

كما استشهد الصحفي مصطفى ثريا في القصف نفسه الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي دخل عدوانها على القطاع اليوم الـ93.

ومع استشهاد حمزة يرتفع عدد من فقدهم وائل الدحدوح من أسرته نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أربعة (ابنان وابنة وزوجته).

وفي 25 أكتوبر الماضي، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عائلة وائل الدحدوح، مدير مكتب ومراسل قناة «الجزيرة» في غزة، واستشهد إثر ذلك كل من زوجته وابنه وابنته.

وقصف الاحتلال وقتها منزلا نزحت إليه العائلة في مخيم النصيرات وسط غزة، بينما ردد الأب جملته الشهيرة: «بينتقموا من بالأولاد.. معلش».