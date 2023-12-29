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مجلس الأمن يبحث التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 ديسمبر 2023, 06:40 مساء
مجلس الأمن يبحث التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
جلسة لمجلس الأمن. (أرشيفية: الإنترنت)
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يبحث مجلس الأمن الدولي في جلسة اليوم الجمعة التصعيد الإسرائيلي فى الضفة الغربية المحتلة، حيث سبق الجلسة تحذيرات أممية من تزايد عمليات القتل ضد الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال، إضافة إلى ارتفاع وتيرة عنف المستعمرين.

وتأتي هذه الجلسة مع مواصلة قوات الاحتلال عدوانها الغاشم على قطاع غزة لليوم الـ84 عبر شن عشرات الغارات الجوية والأحزمة النارية والقصف المدفعي وارتكاب مجازر جديدة ضد المدنيين الفلسطينيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان. 

وفي ظل استمرار هذا العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة الذي قارب من الشهر الثالث، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في وقت سابق، من أن أكثر من 570 ألف شخص في غزة يواجهون جوعًا كارثيًا، مُطالبًا بضرورة إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية والحيوية بشكل عاجل.

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