مصر تقدم مقترحا جديدا من 3 مراحل لإنهاء الحرب في غزة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أفادت وكالة «أسوشيتد برس» بأن الحكومة المصرية قدمت مقترحا جديدا لإنهاء الحرب في قطاع غزة، لافتة إلى أن حركة «حماس» والاحتلال الإسرائيلي لم يعلنا إلى الآن رسميا رفض المقترح، ما يثير التفاؤل بشأن احتمالات نجاح جولة جديدة من الدبلوماسية لوقف العدوان الإسرائيلي.

ونقلت، أمس الإثنين، عن مسؤول مصري ودبلوماسي أوروبي أن المقترح المصري يأتي في ثلاث مراحل، ويدعو إلى إطلاق تدريجي لجميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى «حماس»، وتشكيل حكومة فلسطينية من الخبراء لإدارة قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بعد انتهاء الحرب.

وقال المسؤول المصري، تحدث شريطة عدم كشفهويته، إن «تفاصيل المقترح وُضعت بالتنسيق مع قطر، وجرى تقديمها إلى إسرائيل وحماس والولايات المتحدة والحكومات الأوروبية». وتلعب مصر وقطر دور وساطة بين «حماس» والاحتلال الإسرائيلي.

ويتناقض المقترح المصري، حسب المصادر، مع «إصرار إسرائيل على الاحتفاظ بسيطرتها العسكرية في غزة لفترة طويلة بعد انتهاء الحرب». وعقد مجلس الحرب الإسرائيلي، مساء الإثنين، اجتماعا، لكن دون الإعلان عن موقف رسمي من مقترح القاهرة.

كما لم تعلن حركة «حماس» بشكل رسمي موقفها من المقترح المصري. لكن عزت الرشق، المسؤول في «حماس»، كرر التأكيد على موقف الحركة بأنها لن تتفاوض دون وقف كامل للعدوان. وقال: «حماس لن توافق على هدنة موقتة أو جزئية لفترة قصيرة».

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تفاصيل المقترح المصري

ويقدم المقترح المصري، حسب «أسوشيتد برس» خطة من ثلاث مراحل لإنهاء العمليات القتالية وتحديد وضع غزة بعد انتهاء الحرب. ويدعو إلى وقف مبدئي لإطلاق النار يصل إلى أسبوعين يُجرى خلالهما إطلاق 50 رهينة إسرائيلية، مقابل إطلاق 150 أسيرا فلسطينيا لدى سجون الاحتلال.

وفي تلك الأثناء، حسب المصدر المصري، تستمر المفاوضات بشأن وقف إطلاق نار ممتد وإطلاق مزيد من الرهائن، على أن تعمل مصر وقطر مع الفصائل الفلسطينية، بما فيها حماس والسلطة الفلسطينية، للاتفاق على تشكيل حكومة من الخبرات.

وأضاف المصدر: «تتولى تلك الحكومة حكم قطاع غزة والضفة الغربية لفترة انتقالية، بينما تعمل الفصائل الفلسطينية صوب إقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية. وستقوم إسرائيل وحماس كذلك بالتفاوض على اتفاق شامل، يشمل إطلاق الرهائن المتبقين مقابل جميع الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، ووقف الهجمات الصاروخية للفصائل».

ورفض البيت الأبيض التعليق على المقترح المصري. لكن مصادر مطلعة على المباحثات أكدت أن الإدارة الأميركية تنظر إلى المقترح باعتباره مؤشر إيجابي، لكنها تتشكك في إمكان تحقيق انفراجة.

نتنياهو: ستكون حرب طويلة

ولم يعلق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مباشرة على المقترح، لكنه أكد، في كلمة أمام حزب الليكود، الإصرار على المضي قدما في العدوان المستمر منذ الثامن من أكتوبر الماضي. وقال: «سنقوم بتوسيع العمليات القتالية في الأيام المقبلة.. ستكون هذه معركة طويلة، وهي لم تقترب من نهايتها بعد».

ويواجه نتنياهو ضغوطا داخلية متزايدة للتوصل إلى اتفاق مع «حماس» لإعادة جميع الرهائن المحتجزين في غزة، وعددهم يزيد على مئة رهينة. كما تهدد الحصيلة المرتفعة للقتلى بين الجنود الإسرائيليين بتقويض الدعم الشعبي للحرب. وأعلن جيش الاحتلال مقتل 156 جنديا حتى الآن في غزة.

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مجزرة بمخيم المغازي

ويأتي المقترح المصري في الوقت الذي كثف فيه الاحتلال الإسرائيلي من القصف على مناطق واسعة في وسط وجنوب غزة، وارتكب مجزرة جديدة في مخيم المغازي راح ضحيتها أكثر من 110 شهداء، ولا تزال فرق الإنقاذ تعمل على استخراج مزيد من الجثث من تحت الأنقاض.

وأجرى فريق من منظمة الصحة العالمية زيارة، الإثنين، إلى مستشفى الأقصى القريبة من مخيم المغازي، وقال المدير العام تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في منشور على منصة «إكس»: «يستقبل المستشفى عددًا أكبر بكثير من المرضى مما يستطيع طاقم العمل التعامل معه. لن ينجو الكثيرون من الانتظار».



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