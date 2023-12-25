«الأورومتوسطي» يعد ملفًا أوليًّا يوثق عشرات حالات الإعدام الميداني في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

وثق المرصد «الأورومتوسطي» لحقوق الإنسان في ملف أولي قدمه إلى مقررين خاصين للأمم المتحدة ومدعي عام المحكمة الجنائية الدولية عشرات حالات الإعدام الميداني التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، داعيًا إلى التحقيق الفوري بها لمحاسبة مرتكبيها وإنصاف الضحايا.

وقدم الأورومتوسطي، وفق بيان له اليوم الإثنين، الملف الأولي إلى كل من المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو تعسفًا موريس تيدبال بنز والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيز، ورئيسة لجنة التحقيق المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، نافانيثيم بيلاي.

التصفية الجسدية في قطاع غزة

وحث «الأورومتوسطي» الجهات المذكورة على إعلان موقف من مجمل عمليات القتل الواسعة التي تنفذها القوات الإسرائيلية وتستهدف المدنيين الفلسطينيين، وبشكل خاص عمليات الإعدام والتصفية الجسدية في قطاع غزة.

وطالب «الأورومتوسطي» بالإعلان عن تشكيل فريق قانوني دولي، والضغط لضمان وصوله إلى قطاع غزة وفتح تحقيق في هذه الوقائع وغيرها من عمليات قتل المدنيين الفلسطينيين وتصفيتهم جسديًّا.

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وحث «الأورومتوسطي» الأطراف المذكورة على التحرك الجاد لدى المجتمع الدولي من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة لضمان وقف عمليات القتل المستمرة دون ضرورة عسكرية، وصولًا إلى فتح تحقيق جنائي بكل ما حدث من انتهاكات مروعة لتحقيق المساءلة والعدالة.

ووثق المرصد «الأورومتوسطي» تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات عمليات الإعدام والتصفية الجسدية المباشرة بإطلاق النار أو القذائف ضد مدنيين، دون أي ضرورة عسكرية بعد نحو 10 أيام منذ بدء هجوم الجيش الإسرائيلي البري في قطاع غزة في 27 أكتوبر الماضي بالتزامن مع استمرار هجومه العسكري الشامل الذي بدأ في السابع من الشهر ذاته.

استشهاد أكثر من 28 ألف فلسطيني

وأبرز «الأورومتوسطي» استشهاد أكثر من 28 ألف فلسطيني منذ بدء هجمات الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة، بمن في ذلك من تم إحصاؤهم حتى الآن ممن لا يزالون تحت أنقاض المباني المدمرة، فيما يشكل الأطفال والنساء نحو 70%، وبذلك يكون الضحايا الفلسطينيون أعلى معدلًا للضحايا المدنيين في العالم في القرن الواحد والعشرين.

واستعرض المرصد الأورومتوسطي في الملف القانوني مجموعة من جرائم الإعدام خارج نطاق القانون والتصفيات التي نفذتها القوات الإسرائيلية خلال توغلها البري في قطاع غزة، على النحو الآتي:

22 ديسمبر 2023: عملية إعدام تعرض لها ستة مدنيين من عائلة واحدة حين داهمت القوات الإسرائيلية منزلهم في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وأطلقت النار تجاههم دون أي مبرر. وراح ضحية عملية الإعدام هذه كل من رائد عبدربه الخالدي، وأمجد عبدربه الخالدي، وأحمد فيصل الخالدي، وحامد محمد الخالدي، ومؤمن رائد الخالدي، ومحمد زهير الخالدي، فيما أصيب أربعة آخرون منهم امرأة وابنها.

إعدام مسنين رميا بالرصاص

21 ديسمبر 2023: استشهاد أكرم أبوحصيرة وزوجته وهما مسنان بعدما أخرجتهما القوات الإسرائيلية من منزلهما في شارع اليرموك بمدينة غزة، وأطلق الجنود الرصاص عليهما وتركوهما ينزفان حتى الموت قبل حرق منزلهما، وتمكُّن ذووهما من نقلهما ودفنهما بعد تراجع القوات الإسرائيلية عن المنطقة، وفق ما أفاد نجلهما محمود أبوحصيرة.

13 ديسمبر 2023: استشهاد المسن أحمد سليمان حسن محمد عبدالعال (60 عامًا)، وكان يعاني من مرض نفسي في منزله في مخيم جباليا بعد تعرضه لإطلاق نار من القوات الإسرائيلية عقب اقتحامهم المخيم ومن ثم المنزل بعد حصار المستشفى اليمني لعدة أيام.

13 ديسمبر 2023: تلقى الأورومتوسطي شهادة حول إعدام قوات الجيش الإسرائيلي تسعة مدنيين بينهم أطفال داخل مركز إيواء في مدرسة شادية أبوغزالة في جباليا. وفي إفادته حول ما حدث قال المسن يوسف خليل للأورومتوسطي، إنه بعد اقتحام القوات الإسرائيلية للمدرسة قام جنديان بإطلاق النار المباشر تجاه أفراد أسرته خلال وجودهم في أحد الفصول الدراسية. وذكر خليل أنه عقب تصفية أفراد أسرته اعتقلته القوات الإسرائيلية مع آخرين لعدة أيام تعرض خلالها للضرب والتعذيب قبل أن يُفرج عنه لاحقًا.

القوات الإسرائيلية تقتحم مدرسة

وبعد انسحاب القوات الإسرائيلية من محيط المدرسة التي تمركزت فيها لمدة أسبوع، عاد خليل إلى المدرسة ليجد جثامين أفراد أسرته وقد شارفت على التحلل. وكان من بين الضحايا امرأة وزوجها وعدد من أطفالهما. وأظهرت مقاطع مصورة تابعها المرصد الأورومتوسطي من المدرسة تم تصويرها في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر غرفًا دراسية أصابها الدمار وجثتين على الأقل على الأرض وعددًا من الجثامين لأشخاص منهم امرأة وفراش غارق في الدماء وثقوب رصاص وبقع دماء على الأرض.

10 ديسمبر 2023: أعدمت القوات الإسرائيلية المسن نواف محمد موسى الزعانين أثناء إجلاء مدرسة عوني الحرثاني في مشروع بيت لاهيا شمال غزة. ‏والمسن الزعانين من سكان بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، وكان نزح وعائلته عدة مرات حتى اقتحمت القوات الإسرائيلية المدرسة التي لجأوا إليها وجرى إعدامه بعيار ناري مباشر في رأسه.

10 ديسمبر 2023: أعدمت القوات الإسرائيلية منير فضل علي النجار (41 عامًا) بعد إطلاق نار مباشر تجاهه خلال وجوده مع والدته المسنة (74 عامًا) في أحد المنازل في مخيم جباليا، وأصابوه في عنقه وبقي ينزف حتى الموت وهو بجوار والدته. المسن كان مدنيًّا ومصابًا بقدمه منذ كان طفلًا. ولم تسمح القوات الإسرائيلية لشقيقه سامي الذي يعمل في إحدى وكالات الأمم المتحدة بإخراج جثة شقيقه من الغرفة، وأخضعته للتحقيق في المنزل، وبقيت حتى انسحاب القوات بعد يوم حولت فيه المنزل إلى ثكنة للتحقيق مع المدنيين.

8 ديسمبر 2023: قتل المسن عبدالناصر خضر حبوب (62 عامًا) بعدما تعرض لإعدام ميداني باستهداف بقذيفة مدفعية أطلقتها القوات الإسرائيلية تجاهه بعد قليل من الإفراج عنه بعد يومين من الاحتجاز، وقتل معه أحمد حمدي أبوعبسة (38 عامًا) عميد كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة فلسطين. وأفاد شاهد عيان للأورومتوسطي أن حبوب وعائلته لجأوا إلى مدرسة العائلة المقدسة بعد قصف إسرائيلي لمنزل كانوا يلجأون إليه بعد أن نزحوا عن منزلهم قبل ذلك إثر قصف سابق في مدينة غزة. وفي اليوم التالي لوصولهم المدرسة اقتحمتها القوات الإسرائيلية واعتقلت جميع الرجال الموجودين فيها وبعض النساء، ثم عروا الرجال واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

وبعد منتصف ليلة العاشر من ديسمبر أفرجت القوات الإسرائيلية عن بعض كبار السن ومجموعة من المعتقلين وهم عراة، من ثم استهدافهم بعد عدة دقائق بقذيفة دبابة وحلقت فوقهم طائرة كواد كابتر، وهو ما أدى إلى مقتل المسن حبوب وبرفقته الأكاديمي أحمد أبوعبسة.

توثيق وإعداد ملفات شاملة حول ظروف القتل

وأكد المرصد «الأورومتوسطي» أن الضحايا المذكورين هم جزء من ضحايا آخرين وثق حالات قتلهم بشكل مباشر دون مبرر، فيما تواصل طواقم الأورومتوسطي توثيق وإعداد ملفات شاملة حول ظروف قتلهم تعسفًا وخارج نطاق القانون ودون أي ضرورة من القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وشدد «الأورومتوسطي» على أن هذه الإعدامات والتصفيات التي نفذتها القوات الإسرائيلية تنتهك المعايير الدولية، وتنتهك الحق في الحياة المنصوص عليه في المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

كما تنتهك المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص بأن الحق في الحياة هو حق ملازم لكل إنسان، وأن القانون أن يحمي هذا الحق وأنه لا يجوز حرمان أحد من الحق في الحياة تعسفاً.

وعليه دعا المرصد الأورومتوسطي المقررين في الأمم المتحدة ومدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في الانتهاكات الموثقة أعلاه وغيرها من جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة، وتقديم كل من أصدر الأوامر ونفذها إلى العدالة.