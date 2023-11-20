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جماعة الحوثي تنشر فيديو لعملية السيطرة على سفينة «إسرائيلية» جنوب البحر الأحمر (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 نوفمبر 2023, 08:26 مساء
جماعة الحوثي تنشر فيديو لعملية السيطرة على سفينة «إسرائيلية» جنوب البحر الأحمر (شاهد)
صورة مثبتة من مقطع الفيديو يظهر السيطرة على سفينة إسرائيلية بالبحر الأحمر. (الإنترنت)
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نشرت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الإثنين، مشاهد للعملية العسكرية التي تم خلالها السيطرة على «سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر» حيث استخدمت طائرة هليكوبتر خلال العملية.

وأظهر الفيديو، الذي نشره الناطق باسم القوات المسلحة التابعة لـ«أنصار الله» الحوثية العميد يحيى سريع عبر منصة «إكس»، كيفية السيطرة على السفينة ورفع علمي فلسطين واليمن عليها.

«الموت لأميركا وإسرائيل، ولبيك يا غزة»
وأظهرت مقاطع مصوّرة مروحية تقترب من السفينة قبل أن تحلق فوقها، ثم تنزل على سطحها عددًا من المسلحين الملثمين. وأظهرت دخول هؤلاء إلى قمرة القيادة وتجولهم فيما بدا أنه داخل السفينة، حيث ردد أحد المسلحين التكبيرات و«الموت لأميركا وإسرائيل، ولبيك يا غزة».

وأعلنت جماعة «أنصار الله»، أمس الأحد، «تنفيذ عملية عسكرية في البحر الأحمر والاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها إلى الساحلِ اليمني»، مجددة التأكيد أن «السفن التابعة للعدو الإسرائيلي هي أهداف مشروعة».

وأضافت أن «القوات المسلحة اليمنية تجدد تحذيرَها للسفن كافة التابعة للعدو الإسرائيلي أو التي تتعامل معه بأنها سوفَ تصبح هدفاً مشروعاً للقواتِ المسلحة»، مؤكدا أن «أنصار الله» لن تهدد إلا سفنا إسرائيلية.

 «حتى يتوقف العدوان على غزة»
ويوم الثلاثاء الماضي أعلنت قوات «أنصار الله»، «البدء في اتخاذ  الإجراءات العملية كافة لتنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن التعامل المناسب مع أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر»، مؤكدةً أن «العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة».

-  الحوثيون يعلنون احتجاز سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر
-  زعيم الحوثيين في اليمن يتعهد بملاحقة السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر

وتوعد زعيم جماعة «أنصار الله» عبد الملك الحوثي، يوم الثلاثاء الماضي، بـ«استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب تحديدًا وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية». رفضت إيران الإثنين الاتهامات الإسرائيلية بالضلوع في عملية احتجاز الحوثيين في اليمن لسفينة شحن مرتبطة برجل أعمال إسرائيلي.

فمنذ 45 يومًا، يواصل الاحتلال شنّ عدوان على القطاع الفلسطيني المحاصر أسفر عن استشهاد أكثر من 13 ألفا و300 شخص، بينهم أكثر من 5 آلاف و600 طفل، و3 آلاف و550 امرأة.

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