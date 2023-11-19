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الحوثيون يعلنون احتجاز سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 نوفمبر 2023, 05:45 مساء
الحوثيون يعلنون احتجاز سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر
سفينة جلاكسي التى احتجزتها جماعة الحوثي. (الإنترنت)
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أفادت وسائل إعلام يمنية نقلًا عن مصادر في الحكومة التابعة لجماعة الحوثي في اليمن بأن قواتها احتجزت سفينة نقل إسرائيلية كانت تبحر في البحر الأحمر، وذكرت تقارير أن السفينة تحمل اسم «غالاكسي ليدر» وعلى متنها طاقم يضم 22 بحارًا.

ونقلت قناة «الميادين» عن مصادرها أن القوات البحرية اليمنية تحتجز 52 شخصًا كانوا على متن السفينة الإسرائيلية في البحر الأحمر. وأضافت أن طاقم السفينة ومن كانوا عليها هم حاليًا قيد التحقيق معهم والتثبت من جنسياتهم من قبل الأجهزة اليمنية المعنية، وفق «روسيا اليوم ».

 «استهداف جميع أنواع السفن» على علاقة بشركات إسرائيلية
وفي وقت سابق الأحد، أعلنت جماعة الحوثي عزمها «استهداف جميع أنواع السفن» التي علاقة بشركات إسرائيلية، وذلك «انطلاقًا من المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية ونظرًا لما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي أميركي غاشم حيث المجازر اليومية والإبادية الجماعية واستجابة لمطالب شعبنا اليمني ومطالب الشعوب الحرة ونجدة لأهلنا المظلومين في غزة»، بحسب منشور على منصة «إكس».

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وقالت القوات المسلحة التابعة لجماعة الحوثي والموالية لإيران، إنها «ستقوم باستهداف السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني، والسفن التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية، والسفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية»، بحسب «يورو نيوز». وأهابت في بيان اليوم، بجميع دول العالم سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن، وتجنب الشحن على متن هذه السفن أو التعامل معها.

 الحوثيون يطلقون صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار
وذكرت مصادر إسرائيلية أخرى، وفق «روسيا اليوم»، أن السفينة التي استولى عليها الحوثيون مملوكة لشركة «Ray Shipping» التابعة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أنغر، لكنها مستأجرة لشركة يابانية، وأنه ولا يوجد إسرائيليون على متنها، وجميع أفراد الطاقم يابانيون.

من جانبه اعتبر الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي حادث اختطاف سفينة النقل من قبل الحوثيين بالقرب من اليمن في البحر الأحمر حادثًا خطيرًا على المستوى العالمي. وأضاف أن «السفينة ليست إسرائيلية بل سفينة انطلقت من تركيا في طريقها إلى الهند وعلى متنها طاقم دولي دون أي إسرائيلي».

ويطلق الحوثيون صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار ضد الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية العدوان على غزة. بدوره، نقل موقع «واللا» عن مصدر إسرائيلي تأكيده أن الحوثيين احتجزوا سفينة بملكية إسرائيلية جزئية، وأضاف أنه حسب التقديرات الإسرائيلية لا يوجد مواطنون إسرائيليون على متن السفينة.

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