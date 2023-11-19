الحوثيون يهددون باستهداف جميع أنواع السفن «الإسرائيلية»

القاهرة - بوابة الوسط

هددت وزارة الدفاع التابعة لجماعة الحوثي في اليمن، إن ستقوم باستهداف جميع أنواع السفن التابعة للاحتلال الإسرائيلية، ردا على استمرار العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة المحاصر.

وقالت القوات المسلحة التابعة لجماعة الحوثي والموالية لإيران، إنها «ستقوم باستهداف السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني، والسفن التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية، والسفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية»، بحسب «يورو نيوز».

وأهابت في بيان اليوم، بجميع دول العالم سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن، وتجنب الشحن على متن هذه السفن أو التعامل معها.