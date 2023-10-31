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الحوثيون في اليمن يتوعدون الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة إطلاق صواريخ ومسيّرات عليه

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 أكتوبر 2023, 03:45 مساء
الحوثيون في اليمن يتوعدون الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة إطلاق صواريخ ومسيّرات عليه
الناطق العسكري باسم وزارة الدفاع في الحكومة التابعة لجماعة الحوثي، العميد يحيى سريع. (الإنترنت)
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توعّد الحوثيون في اليمن الثلاثاء، بمواصلة إطلاق صواريخ ومسيّرات نحو كيان الاحتلال الإسرائيلي، حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة، معلنين شنّ ثلاث عمليات من هذا النوع منذ بدء الاحتلال عدوانه الغاشم على القطاع.

وجاء في بيان تلاه الناطق العسكري باسم وزارة الدفاع في الحكومة التابعة لجماعة الحوثي، العميد يحيى سريع، إن «القوات المسلّحة اليمنية.. تؤكد استمرارها في تنفيذ الضربات النوعية بالصواريخ والطائرات المسيّرة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي»، مشيرًا إلى أن إطلاق مسيّرات الثلاثاء في اتجاه مدينة إيلات هي «العملية الثالثة» منذ بدء الحرب، بحسب «فرانس برس».

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