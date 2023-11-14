زعيم الحوثيين في اليمن يتعهد بملاحقة السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط

تعهد زعيم الحوثيين في اليمن عبدالملك الحوثي يوم الثلاثاء بمواصلة الهجمات على الاحتلال الإسرائيلي، قائلا إن قواته ستبحث عن السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وقال في كلمة بثها التلفزيون «عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب تحديدًا وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية».

وتابع الحوثي إن «تخطيطنا سيستمر لشن عمليات إضافية في كل ما يمكن أن نناله من أهداف إسرائيلية في فلسطين أو في غير فلسطين ولن نتوانى عن فعل ذلك». وهدد عبدالملك باستهداف أي سفينة إسرائيلية سواء تجارية أو عسكرية في البحر الأحمر لكنه أرجع ذلك إلى اعتماد «السفن الإسرائلية في حركتها في البحر الأحمر وباب المندب على التهريب والتمويه وعدم رفع الأعلام الإسرائيلية على السفن».

سنبحث عن سفن العدو الإسرائيلي

وأضاف أن «سفن (العدو) تعتمد التهريب، وتغلق أجهزة التعارف في البحر الأحمر، ومع ذلك لن يفلح، وسنبحث عن سفنه، ولن نتوانى عن استهدافها»، مشيرًا إلى أن اتباع السفن الإسرائيلية أسلوب التمويه دليل خوفها من الضربات الحوثية، بحسب قوله. وزعم عبدالملك عن تلقيه تهديدات أميركية إلا أنه لم يكترث بها قائلًا إن جماعته «أعلنت موقفها ومستعدة لكل تبعاته».

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وتبنت جماعة الحوثي شن 6 هجمات منذ أكتوبرالماضي، وتعهدت باستمرار عمليات قصفها حتى «يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة». وأطلقت ميليشيات الحوثي أكثر من 30 طائرة مسيرة وصاروًخا باليستيًا باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.