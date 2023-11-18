خروج المصابين والأطباء والنازحين سيرا من مستشفى الشفاء مع بدء إخلائه «قسرا»

القاهرة - بوابة الوسط

خرج مئات الأشخاص السبت، سيرا من مستشفى الشفاء بشمال قطاع غزة، بعدما أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، على إخلائه من الأطباء والمصابين والمرضى والنازحين «قسرا».

وأكد مدير المستشفى، محمد أبو سلمية، أن جيش الاحتلال أمر بإخلاء المنشأة الصحية، فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان إن 120 جريحا لا يزالون في المستشفى بينهم الأطفال الخدج، بحسب وكالة «فرانس برس».

وكان مسؤول في الوزارة أكد في وقت سابق أن «450 جريحا ومريضا» عالقون مع عدد قليل من أفراد الطاقم الطبي.

- الاحتلال يبدأ إخلاء مجمع الشفاء الطبي «قسرا» في غزة

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي إخلاء مجمع الشفاء الطبي شمال قطاع غزة «قسرا»، من خلال تهديد وإجبار الأطباء على إخلاء المجمع فضلا عن المصابين والمرضى والنازحين الموجودين في المجمع.

وأجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر مكبرات صوت واتصال مع مدير مستشفى الشفاء على إخلائه من جميع من فيه، من مرضى ومصابين ونازحين وطاقم طبي، والتوجه «مشيا» نحو شارع البحر.

وبحسب الأمم المتحدة، هناك 2300 مريض وعامل صحي ونازح في هذه المؤسسة الطبية التي انتهك الاحتلال حرمتها، فيما يتزايد القلق الدولي بشأن مصيرهم.

واقتحم الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء خلال الأيام الماضية، ودمر الأجهزة الطبية فيها، كما تسبب في «استشهاد» المصابين والأطفال الخدج فيها، بسبب حصارها اقتحامها.