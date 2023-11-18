الاحتلال يبدأ إخلاء مجمع الشفاء الطبي «قسرا» في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي إخلاء مجمع الشفاء الطبي شمال قطاع غزة «قسرا»، من خلال تهديد وإجبار الأطباء على إخلاء المجمع فضلا عن المصابين والمرضى والنازحين الموجودين في المجمع.

وأجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر مكبرات صوت واتصال مع مدير مستشفى الشفاء بشمال قطاع غزة، محمد أبو سلمية، على إخلائه من جميع من فيه، من مرضى ومصابين ونازحين وطاقم طبي، والتوجه «مشيا» نحو شارع البحر، بحسب وكالة «فرانس برس».

وبحسب الأمم المتحدة، هناك 2300 مريض وعامل صحي ونازح في هذه المؤسسة الطبية التي انتهك الاحتلال حرمتها، فيما يتزايد القلق الدولي بشأن مصيرهم.

واقتحم الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء خلال الأيام الماضية، ودمر الأجهزة الطبية فيها، كما تسبب في «استشهاد» المصابين والأطفال الخدج فيها، بسبب حصارها اقتحامها.