أبوعبيدة: الأحلام الإسرائيلية المريضة بالقضاء على المقاومة في غزة محاولة للهروب من الهزيمة

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبوعبيدة إن «أحلام الاحتلال الإسرائيلي المريضة بالقضاء على المقاومة في غزة هي محاولة للهروب من الهزيمة المدوية والواقع المرير الذي يعيشه الاحتلال».

وأضاف في كلمة مُسجلة، مساء الإثنين، أن «الاحتلال يتشح بالسواد الذي يُشبه مستقبله السياسي والعسكري»، متابعا: «نذكر هؤلاء الواهمين أن إسحاق شامير حاول وأد مقاومتنا وكذلك فعل رابين الذي تمنى أن يستيقظ ويرى غزة وقد ابتلعها البحر ولم تكن في حينه كتائبنا سوى بضع عشرات من المجاهدين وبأسلحة خفيفة وفردية».

إلى مزابل التاريخ

واستكمل: «كذلك كان شارون الذي وعد بالقضاء على الانتفاضة خلال 100 يوم.. كل هؤلاء ذهبوا إلى مزابل التاريخ بسجل حافل من قتل الأبرياء وبقيت المقاومة وكبرت وعظمت». وشدد على أن هذه الأحلام الإسرائيلية لن تتحقق، وسيكون مصيرها الخيبة والسقوط.

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وتابع أبوعبيدة في كلمته: «إن ثقتنا بالنصر وعدالة قتالنا وبقدسية معركتنا التى هي أم المعركة لا يعفي كل فرد وجماعة في ربوع أمتنا العظيمة من واجبهم تجاه فلسطين وقضيتها فهي أمانة في أعناق كل العرب والمسلمين والأحرار في كل أنحاء العالم»