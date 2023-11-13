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أبوعبيدة: تمكن مجاهدونا خلال 48 ساعة من تدمير 20 آلية عسكرية تدميرًا كليًا أو جزئيًا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 نوفمبر 2023, 09:50 مساء
أبوعبيدة: تمكن مجاهدونا خلال 48 ساعة من تدمير 20 آلية عسكرية تدميرًا كليًا أو جزئيًا
الناطق باسم كتائب القسام أبوعبيدة. (الإنترنت)
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قال الناطق باسم كتائب القسام أبوعبيدة إن المقاومة تمكنت من تدمير 20 «آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ48 ساعة تدميرا كليا أو جزئيا».

وأعلن أبوعبيدة في كلمة مسجلة، بثت منذ قليل: «بعد 38 يوما من بدء معركة طوفان الأقصى يواصل مجاهدونا التصدي لآليات العدو وقواته النازية المتوغله في مدينة غزة وبيت حانون من عدة جهات حيث يقوم مجاهدونا بعمليات الرصد والتقرب من آليات العدو وأماكن تحصن جنوده ويناورون في كل مناطق التوغل ويوجهون ضربات للعدو بتفجير دباباته ومدرعاته ويهاجمون نقاط تحصن جنوده في بعض البنايات، ويدكون تحشداته بقذائف الهاون والقذائف الموجهة ويوقعون إصابات وقتلى في صفوف العدو، حيث تمكن المجاهدون خلال 48 ساعة الأخيرة من تدمير 20 آلية عسكرية بين دبابة ومدرعة تدميرا كليا أو جزئيا».

وأشار أبوعبيدة خلال كلمته إلى أن «قوات الاحتلال ستبقى تحت ضربات المجاهدين في كل خطوة يخطوها، وإطالة أمد الحرب سيكبد العدو مزيدا من الخسائر».

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