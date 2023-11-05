ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 9770 «شهيدا»

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الثلاثين على التوالي، إلى 9770 «شهيدا»، 70% منهم نساء وأطفال، بحسب ما أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الدكتور أشرف القدرة.

وأوضح القدرة، في مؤتمر صحفي اليوم، أن من بين «الشهداء» 4800 طفل، و2550 سيدة و596 مسنا، مع تسجيل 24 ألفا و808 إصابات بجراحات مختلفة منذ بدء العدوان.

وتابع أن الوزارة سجلت حتى الآن 2660 بلاغا عن مفقودين تحت الأنقاض، منهم 1270 طفلا.

ولفت القدرة إلى تسجيل 24 مجزرة إسرائيلية على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية راح ضحيتها «243» شهيدا، أبرزها في مخيم المغازي، والتي «مازال الشهداء والمصابين يتوافدون منها حتى الآن».