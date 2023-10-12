وزير خارجية تركيا يزور مصر الجمعة لبحث القضايا الإقليمية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الخارجية التركية، في بيان اليوم الخميس، إن الوزير هاكان فيدان سيزور مصر يومي 13 و14 أكتوبر للاجتماع مع نظيره سامح شكري لبحث القضايا الإقليمية والثنائية.

وأضاف البيان «من المتوقع خلال اللقاءات مناقشة جميع جوانب علاقاتنا الثنائية، فضلا عن تبادل وجهات النظر حيال التطورات الإقليمية الراهنة والقضايا الدولية»، بحسب وكالة «رويترز».

وتتزامن الزيارة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع 1417 شهيدًا بينهم 447 طفلاً و248 شهيدة و10 من الكوادر العاملة في القطاع الصحي، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

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العلاقات المصرية - التركية

وفي 6 يوليو الماضي، قال السفير التركي في مصر صالح موتلو شن، في أول تصريح له منذ تعيينه، إن أنقرة والقاهرة متفقتان على «ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا».

وكانت تركيا ومصر أعلنتا وقتها، في بيان مشترك، رفع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء، وترشيح أنقرة صالح موتلو شن سفيرا لها لدى القاهرة، وترشيح مصر عمرو الحمامي سفيرا لها في أنقرة.