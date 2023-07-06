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السفير التركي الجديد في مصر يتحدث عن «تقوية الحوار» مع القاهرة حول ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 يوليو 2023, 11:38 مساء
السفير التركي الجديد في مصر يتحدث عن «تقوية الحوار» مع القاهرة حول ليبيا
السفير التركي في مصر صالح موتلو شن خلال لقاء مع مع قناة «العربية» السعودية بث مساء الأربعاء 5 يوليو 2023 (العربية)
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قال السفير التركي في مصر صالح موتلو شن، في أول تصريح له منذ تعيينه، أن أنقرة والقاهرة متفقتان على «ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا».

وأشار السفير التركي في مقابلة مع قناتي «العربية» و«الحدث» السعوديتين بثت مساء الأربعاء، إلى أن «تحسن العلاقات بين القاهرة وأنقرة سيؤدي لتقوية الحوار حول ليبيا».

السفير التركي: أنقرة والقاهرة تتحدثان للعمل على حل الأزمة في ليبيا
وذكر أن «مصر وتركيا تتحدثان حول كيفية التعامل مع الأزمة في ليبيا للعمل على حلها وضمان استقرار ووحدة ليبيا». وأضاف إن «مصر وتركيا تتفهمان بعضهما بعضا بشكل أفضل، وهناك تقدم في بناء الثقة بينهما».

وعاد الدبلوماسي التركي إلى بدايات بوادر حل الأزمة، لافتًا إلى أن «الحوار السياسي والعلاقات السياسية مبنية على الثقة بين أي بلدين. وخلال الثلاثة أو الأربعة أعوام الماضية، استطاعت الدولتان بناء وإعادة الثقة بينهما».

- مصر وتركيا تعلنان رفع التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء

وأكد أن «تركيا ومصر دولتان مهمتان في المنطقة، والعلاقات بينهما حيوية لتحسين أجواء الأمن والاستقرار في المنطقة، وكذلك دفع كافة مجالات التنمية، وهذا مهم لصالح المنطقة، وستتأثر المنطقة إيجابًا بهذه العلاقة».

السفير التركي: علاقات الصداقة بين القاهرة وأنقرة تساهم في أمن المنطقة
وأضاف السفير التركي أن «علاقات الصداقة والأخوة بين القاهرة وأنقرة تساهم في خلق جو من الأمن في المنطقة والشرق الأوسط وشرق المتوسط».

وكانت تركيا ومصر أعلنتا الثلاثاء في بيان مشترك، رفع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء، وترشيح أنقرة صالح موتلو شن سفيرا لها لدى القاهرة، وترشيح مصر عمرو الحمامي سفيرا لها في أنقرة.

السيسي سيزور تركيا يوم 27 يوليو
وكشفت قناة «القاهرة» الإخبارية، قالت الخميس إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيزور تركيا يوم 27 يوليو الجاري، وذلك نقلا عن وسائل إعلام تركية.

وتدهورت العلاقات التركية المصرية، منذ تنحية الرئيس المصري الراحل محمد مرسي في صيف 2013، الأمر الذي عارضته أنقرة. لكن عودة التطبيع التدريجي بدأ منذ المصافحة الشهيرة بين الرئيسين طيب رجب أردوغان والسيسي خلال افتتاح كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت في قطر في نوفمبر 2022.

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