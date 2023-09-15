ملك المغرب يعلن منح إعانات عاجلة لكل الأسرة المتضررة

القاهرة - بوابة الوسط

قرر ملك المغرب محمد السادس، منح إعانات عاجلة لكل الأسر المتضررة من زلزال الحوز وإعانات أخرى مباشرة لبناء المساكن المتضررة بشكل كلي.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء، الخميس، إن جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس لتفعيل برنامج الطوارئ لإسكان المنكوبين ورعاية الفئات الأكثر تضرراً من زلزال الحوز، ستمنح إعانات عاجلة لكل الأسرة المتضررة، مشيرة إلى أن أهم الإجراءات التي جاءت في جلسة العمل، شملت منح إعانات عاجلة لكل الأسرة المتضررة بقيمة 30 ألف درهم (حوالي 3 آلاف دولار)، وإعانات مباشرة بقيمة 14 مليون سنتيم (14 ألف دولار) لبناء المساكن المتضررة بشكل كلي، وفق وكالة أنباء الشرق.

إجراء عملية الإعمار وفق المواصفات

وبحسب الوكالة سيجرى منح إعانات مباشرة أيضاً بقيمة 8 ملايين سنتيم (8 آلاف دولار)، لبناء المساكن المنهارة بشكل جزئي، فضلاً عن الإيواء داخل مساكن مؤقتة بالمناطق المتضررة.

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وشدد ملك المغرب على ضرورة إجراء عملية الإعمار وفق المواصفات وتحت إشراف فني ومعماري ينسجم مع تراث المنطقة، ويحترم خصائصها المعمارية الفريدة، بحسب الوكالة.

كما أكد إطلاق برنامج مدروس ومتكامل لإعادة إعمار المناطق المتضررة والارتقاء بها بشكل عام، سواء من حيث تعزيز البنية التحتية أو رفع جودة الأراضي. وجودة الخدمات العامة، والتكفل باليتامى ومنحهم كل الرعاية الضرورية، وفتح الباب أمام تبنيهم وفق القوانين المعمول بها.