ملك المغرب يزور مصابي الزلزال بمستشفى مراكش الجامعي

القاهرة - بوابة الوسط

تفقد الملك المغربي محمد السادس، اليوم الثلاثاء، الحالة الصحية لمصابي الزلزال الكارثي الذي ضرب بلاده يوم الجمعة الماضي، مخلفًا 2900 وفاة و5530 جريحًا، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء المغربية.

ملك المغرب يتبرع بالدم لمصابي الزلزال

وأوضح البيان أن ملك المغرب زار المركز الاستشفائي الجامعي «محمد السادس» بمراكش، حيث تفقد الحالة الصحية للمصابين، ضحايا الزلزال الأليم الذي وقع يوم الجمعة 8 سبتمبر، موضحًا أن الملك تبرع بالدم داخل المركز.

واستقبلت المراكز الاستشفائية في مراكش حوالي 2171 مصابًا، من بينهم 484 مصابًا بإصابات بليغة و1570 بإصابات خفيفة، فيما لا يزال 248 شخصًا بالمستشفيات لتلقي العلاج.

فرق الإنقاذ تسابق الزمن لانتشال أحياء

وتسابق فرق الإنقاذ المغربية والأجنبية الزمن لليوم الخامس على التوالي لانتشال أحياء من تحت الأنقاض، وتستمر في البحث عن ناجين من الزلزال الذي وقع الجمعة.

الصليب الأحمر الدولي يسعى لجمع 112 مليون دولار لمساعدة المغرب

ناشد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الثلاثاء، جمع أكثر من مئة مليون دولار، لتقديم المساعدة التي يحتاجها المغرب بشدة.

ارتفاع حصيلة وفيات زلزال المغرب إلى 632 شخصاً

وقالت مديرة قسم الكوارث والمناخ والأزمات في الاتحاد: «نسعى للحصول على مئة مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، حتى نتمكن من تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً في هذا الوقت، والتي تشمل الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة ومواد الإغاثة في مجال المأوى والاحتياجات الأساسية»، وفق وكالة «فرانس برس»