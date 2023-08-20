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السودان.. الأمم المتحدة تدعو لوقف القتال في جنوب وغرب كردفان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 أغسطس 2023, 07:30 مساء
السودان.. الأمم المتحدة تدعو لوقف القتال في جنوب وغرب كردفان
مدرعة عسكرية مدمرة جراء المعارك في السودان. (الإنترنت)
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عبرت بعثة الأمم المتحدة في السودان، الأحد، عن انزعاجها الشديد إزاء زيادة أعمال العنف في ولايتي جنوب وغرب كردفان، داعيةً إلى وقف جميع الأعمال العسكرية، وحماية المدنيين، واللجوء إلى الحوار لحل المشاكل.

وذكرت البعثة، في بيان، أن تقارير وردت عن قصف عنيف نفذته الحركة الشعبية لتحرير السودان-الشمال يوم 16 أغسطس على مدينة كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان، وأعقبت ذلك اشتباكات بين الحركة والقوات المسلحة ما تسبب في نزوح سكان من المنطقة، ووقوع ضحايا بين المدنيين. وأضافت في بيانها أن مدينة الفولة، عاصمة غرب كردفان، تعاني من الاضطرابات منذ يوم 16 أغسطس.

 مواجهة عسكرية واسعة النطاق
ونقل البيان عن المبعوث فولكر بيرتس قوله: «أحدث التطورات العسكرية تدعو للأسف بعدما تمكنت ولايتا جنوب وغرب كردفان من تجنب مواجهة عسكرية واسعة النطاق في الأشهر الماضية، يجب وقف كل الأعمال العسكرية وعمليات الحشد على الفور لتخفيف معاناة السكان». وأضاف: «يجب على الأطراف المتحاربة العودة إلى الحوار لحل الخلافات».

كما طالبت البعثة الأممية جميع الأطراف العسكرية في السودان بالامتناع عن أي عمل يمكن أن يؤدي لمزيد من الصراعات العسكرية، وحماية المدنيين والبنية التحتية.

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واندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، صباح الأحد، في عدة أحياء بجنوب وشرق العاصمة السودانية الخرطوم، في حين قالت قوى إعلان الحرية والتغيير إنها تواصل التحركات لوقف الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل الماضي. 

قصف مواقع للدعم السريع 
وقصف الجيش مواقع للدعم السريع في أحياء الديم ومنطقة السوق الشعبي وحي الصحافة وامتداد الدرجة الثالثة وجبرة جنوبي الخرطوم، فيما ردت قوات الدعم السريع من مواقعها شرقي الخرطوم بقصف عنيف على مواقع للجيش. وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من شمالي العاصمة، ووسط الخرطوم بحري، كما دوت أصوات المدفعية والانفجارات العنيفة.

وأفاد شهود عيان، بوقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع في منطقة شرق وغرب أم درمان. وشهد محيط سلاح المدرعات، جنوب الخرطوم، اشتباكات بالمدفعية والأسلحة الثقيلة. وأجازت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، الثلاثاء الماضي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، رؤية سياسية لإنهاء الحرب وإعادة تأسيس الدولة السودانية.

وفي نهاية يوليو الماضي، دعت قوى إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، عقب اجتماع في العاصمة المصرية القاهرة، إلى تشكيل «جبهة مدنية موحدة» من أجل إيقاف النزاع المستمر في السودان.

ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين
ويتبادل الجيش وقوات الدعم السريع في السودان اتهامات بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين، فيما تعهد قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان بالاحتفال «قريبًا جدًا» بالانتصار على من وصفهم بـ«المتمردين».

يذكر أن قائد الجيش السوداني، قد استبعد حضور الديمقراطية وسط ارتكاب جرائم الحرب في الخرطوم وعدد من المدن السودانية، متعهدًا بوقوف الجيش مع «خيارات الشعب وحقه المشروع في دولة القانون والديمقراطية والمؤسسات»، والوصول إلى «صيغة سياسية محكمة وعادلة ومقبولة، تصل بالبلاد إلى محطة الانتخابات التي يختار فيها من يحكمه بجدارة واستحقاق».

 

 

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