السودان.. اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع جنوب وشرق الخرطوم

القاهرة - بوابة الوسط

اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، صباح الأحد، في عدة أحياء جنوب وشرق العاصمة السودانية الخرطوم.

وقصف الجيش مواقع للدعم السريع في أحياء الديم ومنطقة السوق الشعبي وحي الصحافة وامتداد الدرجة الثالثة وجبرة جنوبي الخرطوم، فيما ردت قوات الدعم السريع من مواقعها شرقي الخرطوم بقصف عنيف على مواقع للجيش، بحسب وكالة «الشرق بلومبرغ».

اشتباكات بالمدفعية والأسلحة الثقيلة

وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من شمالي العاصمة، ووسط الخرطوم بحري، كما دوت أصوات المدفعية والانفجارات العنيفة.

- تمدد معارك السودان إلى دارفور ومخاوف حيال مصير النازحين

وأفاد شهود عيان، بوقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع في منطقة شرق وغرب أم درمان.

وشهد محيط سلاح المدرعات، جنوب الخرطوم، اشتباكات بالمدفعية والأسلحة الثقيلة.