البرلمان العربي يدين عدوان الاحتلال على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أدان البرلمان العربي، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أدى إلى استشهاد 13 مواطنا، وجرح المئات من أبناء الشعب الفلسطيني.

وطالب البرلمان في بيان، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، والعمل على وقف الاعتداءات المتكررة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، الذي يطالب بحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وجدد البرلمان العربي مطالبته بضرورة اتخاذ مواقف إيجابية وجادة، لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددا على أن تلك الممارسات الوحشية الإسرائيلية المستمرة بحق تؤكد للعالم أجمع أن القوة القائمة بالاحتلال «إسرائيل» ترفض الانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية والالتزام بها، وتقود المنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار.

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كما أكد ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، الذي يسعى إلى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وأن أساس عملية السلام يجب أن يرتكز على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وقتل 13 فلسطينيًا على الأقل، بينهم ثلاثة من أبرز القادة العسكريين في حركة «الجهاد الإسلامي»، فجر الثلاثاء، في سلسلة غارات جوية للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، حسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

سرايا القدس تنعي جهاد الغنام

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان، «استشهاد فتاة، لترتفع الحصيلة إلى 13 شهيدًا وإصابة نحو 20 مواطنًا بجراح مختلفة حتى اللحظة جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة».

وأضاف البيان أن عددًا من النساء والأطفال من بين الضحايا، مشيرًا إلى أن «طواقم الإسعاف ما زالت مستمرة في إجلاء الضحايا من المناطق التي استهدفها الاحتلال». وأشار بيان لوزارة الصحة في غزة، إلى «أن بين المصابين ثلاثة أطفال وسبع سيدات، وحالات حرجة».

من جانبها، نعت سرايا القدس، الجناح المسلحة لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان «الشهيد القائد جهاد الغنام أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس، والشهيد القائد خليل البهتيني عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس، والشهيد القائد طارق عزالدين، أحد قادة العمل العسكري بسرايا القدس في الضفة الغربية».

إصابة 13 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي

كما أصيب 13 فلسطينيًا، اليوم الثلاثاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن إصابة العشرات بالاختناق، عقب اقتحام قوات من الاحتلال حارة القريون بالبلدة القديمة بمدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، ومحاصرة أحد المنازل، التي أسفرت عن اعتقال مواطنين.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، بأن 12 مواطنا أصيبوا بالرصاص الحي، بينهم طفل (14 عامًا) بمنطقة الصدر، وآخر بالرصاص المغلف بالمطاط، وجرى نقلهم إلى مستشفيات المدينة، فيما أصيب 75 آخرون بالاختناق، خلال الاقتحام، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».