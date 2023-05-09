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فرنسا تحض الاحتلال الإسرائيلي على احترام «القانون الدولي الإنساني» بعد استشهاد 13 فلسطينيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 مايو 2023, 03:12 مساء
فرنسا تحض الاحتلال الإسرائيلي على احترام «القانون الدولي الإنساني» بعد استشهاد 13 فلسطينيا
تشييع جثامين شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. (الإنترنت)
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شددت فرنسا، الثلاثاء، على «التزامات حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني التي تقع على عاتق إسرائيل»، بعد مقتل 13 فلسطينيا في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة.

وأعربت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آن-كلير ليجيندر عن «قلقها العميق إزاء التصعيد المستمر في غزة»، ودعت «جميع الأطراف إلى مواصلة العمل لإعادة الأفق السياسي بهدف تحقيق سلام عادل ودائم»، وفق «فرانس برس».

وقتل 13 فلسطينيًا على الأقل، بينهم ثلاثة من أبرز القادة العسكريين في حركة «الجهاد الإسلامي»، فجر الثلاثاء، في سلسلة غارات جوية للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، حسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

 سرايا القدس تنعي جهاد الغنام 
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان، «استشهاد فتاة، لترتفع الحصيلة إلى 13 شهيدًا وإصابة نحو 20 مواطنًا بجراح مختلفة حتى اللحظة جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف البيان أن عددًا من النساء والأطفال من بين الضحايا، مشيرًا إلى أن «طواقم الإسعاف ما زالت مستمرة في إجلاء الضحايا من المناطق التي استهدفها الاحتلال». وأشار بيان لوزارة الصحة في غزة، إلى «أن بين المصابين ثلاثة أطفال وسبع سيدات، وحالات حرجة».

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من جانبها، نعت سرايا القدس، الجناح المسلحة لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان «الشهيد القائد جهاد الغنام أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس، والشهيد القائد خليل البهتيني عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس، والشهيد القائد طارق عزالدين، أحد قادة العمل العسكري بسرايا القدس في الضفة الغربية».

إصابة 13 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي
أصيب 13 فلسطينيًا، اليوم الثلاثاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن إصابة العشرات بالاختناق، عقب اقتحام قوات من الاحتلال حارة القريون بالبلدة القديمة بمدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، ومحاصرة أحد المنازل، التي أسفرت عن اعتقال مواطنين.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، بأن 12 مواطنا أصيبوا بالرصاص الحي، بينهم طفل (14 عامًا) بمنطقة الصدر، وآخر بالرصاص المغلف بالمطاط، وجرى نقلهم إلى مستشفيات المدينة، فيما أصيب 75 آخرون بالاختناق، خلال الاقتحام، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال حاصرت منزلا في حارة القريون في البلدة القديمة، واعتقلت الشاب حمزة منصور الحلسة.

اقتحام المدينة من عدة محاور
وأضافت المصادر ذاتها، أنه جرى إخلاء مدرستي الخالدية، وجمال عبدالناصر في محيط البلدة القديمة في نابلس، بسبب قنابل الغاز المسيل للدموع، التي أطلقتها قوات الاحتلال بغزارة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن شادي عطا الله، بعد أن داهمت منزله وفتشته في حارة المخفية.

واقتحمت قوات كبيرة من الاحتلال المدينة من عدة محاور، ودارت مواجهات في مناطق رأس العين والمخفية وشارع تل، كما دارت اشتباكات مسلحة داخل البلدة القديمة، وأطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي والقنابل الغازية المسيلة للدموع، واستخدم جيش الاحتلال طائرة «درون» في إطلاق القنابل الغازية، وفق «وفا».

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