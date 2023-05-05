«يونيسف»: معارك السودان تحصد أطفالا بأعداد مرعبة

القاهرة - بوابة الوسط

حذّرت منظّمة الأمم المتّحدة للطفولة «يونيسف» اليوم الجمعة، من أنّ المعارك الدائرة في السودان منذ ثلاثة أسابيع تحصد أرواح أطفال «بأعداد كبيرة مرعبة»، مشيرة إلى تقارير تفيد بسقوط سبعة أطفال كلّ ساعة بين قتيل وجريح.

وقال الناطق باسم المنظمة جيمس إلدر للصحفيين في جنيف «كما كنّا نخشى، فقد أصبح الوضع في السودان قاتلاً بشكل مخيف لعدد كبير من الأطفال»، حسب وكالة «فرانس برس».

190 طفلًا قُتلوا خلال 11 يوما فقط

وأضاف أنّ «يونيسف» تلّقت تقارير من شريك موثوق به، لم تتحقّق منها الأمم المتّحدة بشكل مستقلّ بعد، تفيد بأنّ 190 طفلًا قُتلوا و1700 آخرين أصيبوا بجروح خلال أول 11 يومًا فقط من القتال الذي بدأ في 15 أبريل، حيث جمعت هذه الأرقام من مرافق صحية في الخرطوم وإقليم دارفور.

وأوضح أنّ هذا يعني أنّ هذه الأرقام لا تغطّي سوى الأطفال الذين وصلوا إلى مرافق الرعاية الصحية في تلك المناطق، محذّرًا من أن «الواقع قد يكون أسوأ بكثير».

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وقُتل مئات الأشخاص كما فرّ مئات الآلاف من منازلهم في السودان منذ بدأت المعارك قبل ثلاثة أسابيع بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، وقد اتّفق الجانبان على عدد من الهدنات القصيرة، لكن لم يحترمها أيّ منهما بالكامل، واستمرّت الضربات الجوية والاشتباكات المسلّحة الجمعة في الخرطوم لليوم الـ21 على التوالي.