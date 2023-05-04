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منذ اندلاع الحرب.. أول أرقام أممية حول النازحين من السودان إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 مايو 2023, 10:16 مساء
منذ اندلاع الحرب.. أول أرقام أممية حول النازحين من السودان إلى ليبيا
سودانيون يفرون من المعارك الدائرة. (أرشيفية: الإنترنت)
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سجلت مصفوفة ترصد النزوح، التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، في أول أرقام لها منذ اندلاع الحرب في السودان، وصول ما يقرب من 700 شخص إلى الكفرة هربًا من الاضطرابات الأمنية.

وفي الفترة ما بين 15 أبريل و3 مايو الجاري، سجلت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في ليبيا وصول هؤلاء النازحين السودانيين أو من رعايا دول ثالثة.

وكشفت منظمة الهجرة أنه اعتبارًا من ديسمبر 2022، كان هناك أكثر من 132 ألف مهاجر من السودان «بما في ذلك 21.684 ألف لاجئ مسجل مع المفوضية» في ليبيا، وكثير منهم عمال موسميين، حيث يشكل السودانيون في ليبيا 19% من مجموع السكان المهاجرين في البلاد.

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وبخصوص التوقعات، توضِّح المنظمة الدولية أنه إذا استمرت الاشتباكات في السودان فمن المرجح على المدى المتوسط انخفاض عدد المهاجرين «سودانيين ومن جنسيات أخرى» القادمين إلى ليبيا من السودان بسبب انعدام الأمن على طول الخط الرئيسي للهجرة. ومع ذلك، يمكن للنزاع إن طال أمده أن يزيد من تعرض المهاجرين لصعوبات في المنطقة.

وتعد المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع حكومة ليبيا وغيرها من الشركاء لخطة طوارئ للاستجابة لتدفق محتمل من المهاجرين واللاجئين من السودان.

وتسبب الصراع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم في وقوع مئات القتل وآلاف الجرحى والنازحين، خاصة عبر الحدود إلى ثلاثة بلدان مصر وتشاد وليبيا فالي مصر نزح خلال الفترة المذكورة 16 ألف شخص والى تشاد 20 ألف شخص.

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