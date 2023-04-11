مبعوث الأمم المتحدة: المحادثات بين الأطراف المعنية باليمن مشجعة

القاهرة - بوابة الوسط

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، الثلاثاء، إن «عمق وجدية» المحادثات بين الأطراف المعنية في اليمن، بما في ذلك زيارة وفدين سعودي وعماني إلى صنعاء، أمر مشجع.

ويعقد مبعوثون سعوديون وعمانيون محادثات سلام مع مسؤولين من الحوثيين في صنعاء هذا الأسبوع في الوقت الذي تسعى فيه الرياض إلى وقف دائم لإطلاق النار لإنهاء مشاركتها العسكرية في الحرب المستمرة منذ وقت طويل في البلاد، بحسب «رويترز».

استئناف عملية سياسية سلمية

ولا تشارك الأمم المتحدة بشكل مباشر في مفاوضات صنعاء لكنها تأمل في استئناف عملية سياسية سلمية إذا جرى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار. وقال المبعوث هانس جروندبرغ «أعمل مع جميع الأطراف المعنية لضمان أن هذه الجهود تدعم وساطة الأمم المتحدة».

وأضاف في بيان أرسل لـ«رويترز»: «يظل دوري باستمرار هو التركيز على استئناف عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية. يمكن من خلال مثل هذه العملية فحسب تحقيق تسوية قابلة للاستمرار ومستقبل يتوطد فيه السلام الدائم والتنمية».

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وتشير المحادثات في صنعاء إلى بعض التقدم في المشاورات الجارية بوساطة عُمان بين المسؤولين السعوديين والحوثيين، والتي تجري بالتوازي مع جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة. واكتسبت مبادرات السلام زخمًا بعد اتفاق السعودية وإيران على إعادة العلاقات بوساطة صينية.

إعادة الفتح الكامل للموانئ

وقالت مصادر طلبت عدم الكشف عن هوياتها لـ«رويترز» إن المحادثات بين السعودية والحوثيين تركز على إعادة الفتح الكامل للموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون ومطار صنعاء، ودفع رواتب موظفي الحكومة من عائدات النفط، وجهود إعادة البناء، ووضع جدول زمني لخروج القوات الأجنبية من البلاد. وقال جروندبرغ إنه يرحب بأي اتصالات ثنائية توفر «بيئة أفضل لبدء عملية سياسية».

ويُنظر إلى حرب اليمن على أنها واحدة من عدة معارك بالوكالة بين إيران والسعودية. وأطاح الحوثيون المتحالفون مع إيران بحكومة مدعومة من السعودية من صنعاء في أواخر العام 2014. ويسيطر الحوثيون بحكم الأمر الواقع على شمال اليمن ويقولون إنهم ينتفضون ضد نظام فاسد وعدوان أجنبي.

ويقاتل الحوثيون تحالفًا عسكريًا تقوده السعودية منذ العام 2015 في صراع أودى بحياة مئات الآلاف وجعل 80 بالمئة من سكان اليمن يعتمدون على المساعدات الإنسانية.