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السفير السعودي في اليمن يزور صنعاء لـ«تثبيت الهدنة» وبحث حلّ سياسي شامل ومستدام

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 أبريل 2023, 08:52 مساء
السفير السعودي في اليمن يزور صنعاء لـ«تثبيت الهدنة» وبحث حلّ سياسي شامل ومستدام
عناصر مسلحة تابعة للحوثيين باليمن. (الإنترنت)
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أعلن السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر مساء الإثنين أن الزيارة التي قام بها إلى العاصمة اليمنية صنعاء للقاء مسؤولين حوثيين، هدفها «تثبيت الهدنة» وبحث سبل الدفع باتجاه «حل سياسي شامل ومستدام» بعد سنوات من الحرب.

وقال السفير في تغريدة على تويتر «أزور صنعاء وبحضور وفد من سلطنة عمان الشقيقة بهدف تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف «وقفت المملكة حكومة وشعباً منذ عقود مع الأشقّاء في اليمن في أحلك الظروف والأزمات السياسية والاقتصادية، ولا تزال الجهود الأخوية مستمرة منذ العام 2011 لتحقيق تطلّعات أبناء اليمن الشقيق بعودة الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي».

 محادثات مع الحوثيين في صنعاء
وأجرى وفد سعودي الأحد، محادثات مع الحوثيين في صنعاء، في زيارة نادرة للعاصمة الخاضعة لسيطرة المتمردين المتحالفين مع إيران، تندرج في إطار مسعى جديد لإحياء عملية السلام في اليمن بعد التقارب الأخير بين الرياض وطهران.

وأظهرت صورة نشرتها وسائل إعلام تابعة للحوثيين السفير السعودي وهو يصافح رئيس المجلس السياسي في صنعاء مهدي المشاط، وأخرى وهما يتوسّطان الوفد السعودي ووفداً عمانياً يقود الوساطة بين الجانبين ومسؤولين حوثيين.

والإثنين، قال مسؤولان يمنيان إنّ آل جابر التقى زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، لكنّ الرياض لم تؤكّد انعقاد اللقاء. وسبق أن زارت وفود سعودية العاصمة صنعاء لإجراء محادثات حول عمليات تبادل للأسرى مع الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة ومناطق شاسعة في شمال ووسط وغرب أفقر دول شبه الجزيرة العربية.

لكنّ هذه الزيارة الرفيعة المستوى تأتي في خضمّ مساعٍ اقليمية ودولية للدفع باتّجاه حلّ سياسي يفتح الباب أمام خروج السعودية من الحرب، ثم إسدال الستار على النزاع بين الحوثيين والحكومة والذي أودى بمئات آلاف الأشخاص.

 البلد الذي مزقته الحرب يواجه «وقتًا حرجًا»
حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الأحد، من أن البلد الذي مزقته الحرب يواجه «وقتًا حرجًا»، داعيًا إلى إنهاء النزاع بشكل دائم، وذلك بعد عام بالضبط من التوصل الى هدنة أدت لتوقف القتال بشكل كبير.

واعتبر الدبلوماسي السويدي أن الهدنة التي جرى التوصل إليها في 2 أبريل 2022 بوساطة من الأمم المتحدة «لحظة من الأمل»، مشيرًا إلى أنها قائمة بشكل كبير رغم انتهاء مفاعيلها في أكتوبر. وقال غروندبرغ في بيان «إلا أن أهم ما بشرت به الهدنة هو تعزيزها لفرصة إطلاق عملية سياسية جامعة تهدف إلى إنهاء النزاع بشكل شامل ومستدام»، بحسب «فرانس برس».

وقُتل مئات الآلاف من الأشخاص لأسباب مباشرة وغير مباشرة، فيما نزح 4.5 مليون شخص داخليًا، وأصبح أكثر من ثلثي سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.

حماية مكتسبات الهدنة والبناء عليها 
وأكد المسؤول الأممي «لا تزال هناك مخاطر كبيرة»، مشيرًا إلى «الحاجة لحماية مكتسبات الهدنة والبناء عليها وصولًا لمزيد من الإجراءات الإنسانية، ووقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني، وتسوية سياسية مستدامة تلبي تطلعات اليمنيين نساءً ورجالًا».

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وأحيا الإعلان الشهر الماضي عن اتفاق تقارب بين السعودية وإيران، أهم قوتين إقليميتين في الخليج على طرفي نقيض في معظم ملفات منطقة الشرق الأوسط، التفاؤل الذي بدأ العام الماضي بالتوصل إلى الهدنة. وتقود السعودية تحالفًا عسكريًا يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، في حين تدعم إيران المتمردين الحوثيين الذين استولوا على العاصمة في 2014.

ومع تجدد القتال بين الأطراف اليمنيين أخيرًا، قال غروندبرغ إن «التصعيد العسكري والاقتصادي والخطابي في الأسابيع الأخيرة يذكرنا بهشاشة إنجازات الهدنة».

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