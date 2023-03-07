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مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال خلال عملية عسكرية بمخيم جنين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 مارس 2023, 04:42 مساء
مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال خلال عملية عسكرية بمخيم جنين
فلسطينيون ينقلون مصابا خلال مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية بالقرب من حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. (الإنترنت)
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، مقتل فلسطيني وإصابة عدد آخر بالرصاص في عملية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية. 

وقالت الوزارة إن «محمد وائل غزاوي (26 عامًا) استُشهد إثر إصابته برصاص الاحتلال الحي في الصدر في جنين». قبلها أعلنت الوزارة «إصابة خمسة فلسطينيين ... أحدهم إصابته خطيرة في الصدر ونقل إلى مستشفى جنين الحكومي»، وفق «فرانس برس».

وقال الجيش الإسرائيلي إن «قوات الأمن تعمل حاليًا في مخيم جنين» من دون مزيد من التفاصيل.

عملية استهدفت مستوطنين إسرائيليين
وكانت حركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية رحبت بعملية استهدفت مستوطنين إسرائيليين، الأحد، وقالت في بيان «تبارك حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين العملية البطولية وسط بلدة حوارة بنابلس والتي أدت إلى مقتل اثنين من قطعان المستوطنين الصهاينة». 

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وجاء الهجوم بعد أيام من العملية العسكرية الإسرائيلية الأربعاء في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية والتي أدت إلى مقتل 11 فلسطينيًا وجرح أكثر من 80 بالرصاص الحي. 

اجتماع العقبة
ومنذ مطلع العام الجاري، أودت أعمال العنف والمواجهات بـ62 فلسطينيًا بينهم مقاتلون ومدنيون بعضهم قصّر، و11 إسرائيليًا وفق تعداد لوكالة «فرانس برس». واستدعى التصعيد الدامي بين الجانبين دعوات لوقف العنف. 

وفي العقبة على البحر الأحمر، بحث ممثلون للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في «التهدئة» بعد أشهر من العنف الدامي. وأورد بيان وزعته وزارة الخارجية الأردنية في ختام الاجتماع أن «الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أكدا التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما وجددا التأكيد على ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف».

ويعتبر الاجتماع بين الجانبين الأول من نوعه منذ سنوات، إذ إن مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين متوقفة منذ العام 2014.

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