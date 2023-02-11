مستوطنون إسرائيليون يقتلون فلسطينيا في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

قتل مستوطنون إسرائيليون شابًا فلسطينيًا، السبت في شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن القتيل هو مثقال سليمان ريان «27 عاما»، وقد أرداه مستوطن برصاصة في رأسه في جوار قرية قراوة بني حسان جنوب مدينة نابلس، وفق «فرانس برس».

من جهته، أورد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تلقى معلومات تتصل بـ«مواجهات عنيفة بين عشرات الفلسطينيين ومدنيين إسرائيليين قرب قرية قراوة بني حسان». وأضاف في بيان أنه تبلّغ بمقتل فلسطيني.

475 ألف مستوطن إسرائيلي في بؤر عشوائية

وتابع البيان «تم إرسال جنود إلى المكان، فردّوا بوسائل مكافحة الشغب وإطلاق النار في الهواء»، لافتا إلى تمكّن الجنود من إنهاء المواجهات.

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ويقيم نحو 475 ألف مستوطن إسرائيلي في بؤر عشوائية لا يعترف بها القانون الدولي بالضفة الغربية، حيث يعيش أكثر من 2.8 مليون فلسطيني.