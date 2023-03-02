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مقتل فتى فلسطيني بالرصاص الإسرائيلي في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 مارس 2023, 10:43 مساء
مقتل فتى فلسطيني بالرصاص الإسرائيلي في الضفة الغربية
قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. (أرشيفية: الإنترنت)
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قُتل فتى فلسطيني، اليوم الخميس، برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة عزون شرق قلقيلية، التي تقع على مقربة من الخط الأخضر في الضفة الغربية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ونقلت «وفا» عن مصادر محلية قولها إن «قوات إسرائيلية أطلقت الرصاص الحي صوب ثلاث فتية عند مدخل بلدة عزون، ما أدى إلى استشهاد فتى، متأثراً بإصابته الحرجة، وإصابة الآخرين، أحدهما بجروح حرجة والآخر بصورة طفيفة».

- مستوطنون إسرائيليون يقتلون فلسطينيا في الضفة الغربية

وارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية والمستوطنين منذ بداية عام 2023، إلى 68 شخصاً، بينهم أربعة برصاص المستوطنين، و14 طفلاً، وأربع مسنين، وأسير في معتقل إسرائيلي.

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