مصرع 10 أشخاص في انهيار مبنى بحلب السورية

القاهرة - بوابة الوسط

لقى 10 أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، بينهم طفل، بعد انهيار مبنى في مدينة حلب شمال سورية، فيما تستمر عمليات البحث عن عالقين تحت الأنقاض، وفق ما أفادت وكالة ا«لأنباء السورية» الرسمية (سانا).

وتتكرّر حالات انهيار الأبنية السكنية في حلب، ثاني كبرى المدن السورية، إن كان جراء البناء المخالف من دون أسس متينة، أو نتيجة تصدع المباني جراء المعارك العنيفة التي شهدتها المدينة.

ووفق «سانا»، «توفي عشرة أشخاص بينهم طفل جراء انهيار مبنى سكني»، مؤلف من خمسة طوابق في حي الشيخ مقصود.

- المرصد السوري: انفجار في مستودع ذخيرة لقوات النظام بريف دمشق

ونقلت عن مصدر في قيادة شرطة حلب، قوله إن «سبب الانهيار يعود لتسرب المياه إلى أساسات المبنى»، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ والدفاع المدني والإطفاء لا تزال تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

وحي الشيخ مقصود ذات غالبية كردية، ويتواجد فيه مقاتلون أكراد، ولجأ إليه قبل سنوات نازحون من منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي بعد سيطرة القوات التركية عليها.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القتلى جميعهم من نازحي عفرين.

أزمة النزوح والمباني المتصدعة

ودفعت أزمة النزوح الناتجة عن النزاع المستمر منذ العام 2011، بكثرة للجوء إلى مبان متضررة أو شبه مدمرة أو تفتقر للبنى التحتية والخدمات الأساسية.

وفي سبتمبر الماضي، توفي عشرة أشخاص، بينهم ثلاث أطفال، جراء انهيار مبنى مؤلف من خمسة طوابق في حلب، بسبب ضعف أساساته.

وفي فبراير 2019، تسبب انهيار مبنى متضرر بفعل الحرب في المدينة في مقتل 11 شخصا، بينهم أربعة أطفال.

وتقاسمت القوات الحكومية والفصائل المعارضة السيطرة على أحياء حلب منذ صيف 2012 وحتى نهاية 2016، تاريخ سيطرة الجيش السوري بدعم روسي على كامل المدينة، بعد سنوات من المعارك والقصف والحصار.