  • Alwasat News
Atwasat

مصرع 10 أشخاص في انهيار مبنى بحلب السورية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 يناير 2023, 10:20 صباحا
مصرع 10 أشخاص في انهيار مبنى بحلب السورية
آليات تعمل على إزالة أبنية مهددة بالسقوط ونقل الركام في حي صلاح الدين في مدينة حلب، 11 فبراير 2019. (أ ف ب)
alwasat radio

لقى 10 أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، بينهم طفل، بعد انهيار مبنى في مدينة حلب شمال سورية، فيما تستمر عمليات البحث عن عالقين تحت الأنقاض، وفق ما أفادت وكالة ا«لأنباء السورية» الرسمية (سانا).

وتتكرّر حالات انهيار الأبنية السكنية في حلب، ثاني كبرى المدن السورية، إن كان جراء البناء المخالف من دون أسس متينة، أو نتيجة تصدع المباني جراء المعارك العنيفة التي شهدتها المدينة.

ووفق «سانا»، «توفي عشرة أشخاص بينهم طفل جراء انهيار مبنى سكني»، مؤلف من خمسة طوابق في حي الشيخ مقصود.

- المرصد السوري: انفجار في مستودع ذخيرة لقوات النظام بريف دمشق

ونقلت عن مصدر في قيادة شرطة حلب، قوله إن «سبب الانهيار يعود لتسرب المياه إلى أساسات المبنى»، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ والدفاع المدني والإطفاء لا تزال تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

وحي الشيخ مقصود ذات غالبية كردية، ويتواجد فيه مقاتلون أكراد، ولجأ إليه قبل سنوات نازحون من منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي بعد سيطرة القوات التركية عليها.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القتلى جميعهم من نازحي عفرين.

أزمة النزوح والمباني المتصدعة
ودفعت أزمة النزوح الناتجة عن النزاع المستمر منذ العام 2011، بكثرة للجوء إلى مبان متضررة أو شبه مدمرة أو تفتقر للبنى التحتية والخدمات الأساسية.

وفي سبتمبر الماضي، توفي عشرة أشخاص، بينهم ثلاث أطفال، جراء انهيار مبنى مؤلف من خمسة طوابق في حلب، بسبب ضعف أساساته.

وفي فبراير 2019، تسبب انهيار مبنى متضرر بفعل الحرب في المدينة في مقتل 11 شخصا، بينهم أربعة أطفال.

وتقاسمت القوات الحكومية والفصائل المعارضة السيطرة على أحياء حلب منذ صيف 2012 وحتى نهاية 2016، تاريخ سيطرة الجيش السوري بدعم روسي على كامل المدينة، بعد سنوات من المعارك والقصف والحصار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا

المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا
بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا

بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا
مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني

مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني
«أكلات ماجدة» (17): شربة الطماطم والجزر المشوية في الفرن

«أكلات ماجدة» (17): شربة الطماطم والجزر المشوية في الفرن
رسائل توعية من مركز مكافحة الأمراض بشأن «أمراض الشتاء»

رسائل توعية من مركز مكافحة الأمراض بشأن «أمراض الشتاء»
أوكرانيا تعلن قتل 120 ألف جندي روسي منذ بدء الغزو

أوكرانيا تعلن قتل 120 ألف جندي روسي منذ بدء الغزو
«اقتصاد بلس»: باشاغا.. تحصلنا على مليار دينار فقط.. وخصصناه للجان الطوارئ

«اقتصاد بلس»: باشاغا.. تحصلنا على مليار دينار فقط.. وخصصناه للجان الطوارئ
كاريكاتير خيري - حكومة إسرائيلية جديدة

كاريكاتير خيري - حكومة إسرائيلية جديدة
أصحاب المساكن المتضررة في نفق «الوعود الزائفة»

أصحاب المساكن المتضررة في نفق «الوعود الزائفة»
تقرير روسي: حفتر قد ينقل سلطاته إلى نجله صدام

تقرير روسي: حفتر قد ينقل سلطاته إلى نجله صدام
25 يناير.. عودة الدوري الليبي مرحلة الإياب

25 يناير.. عودة الدوري الليبي مرحلة الإياب
خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات انتقال مشبوهة

خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات انتقال مشبوهة
مصر عن تصريحات حسن نصرالله: عبثية.. تحاول استدعاء بطولات زائفة

مصر عن تصريحات حسن نصرالله: عبثية.. تحاول استدعاء بطولات زائفة
خبير بـ«المجلس الأطلسي»: الموقف الإيطالي بشأن ليبيا يمضي على الطريق الصحيح

خبير بـ«المجلس الأطلسي»: الموقف الإيطالي بشأن ليبيا يمضي على الطريق الصحيح
«وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟

«وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟
كاريكاتير حليم - الحكومة في خدمة المواطن!

كاريكاتير حليم - الحكومة في خدمة المواطن!
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب

كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب
عقيلة: الانتخابات يمكن أن تعقد في نوفمبر المقبل

عقيلة: الانتخابات يمكن أن تعقد في نوفمبر المقبل
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
لبنان يقرر دفع متأخرات الأمم المتحدة لاستعادة حق التصويت
لبنان يقرر دفع متأخرات الأمم المتحدة لاستعادة حق التصويت
محكمة العدل تتلقي طلب الأمم المتحدة لإبداء الرأي حول الاحتلال الإسرائيلي
محكمة العدل تتلقي طلب الأمم المتحدة لإبداء الرأي حول الاحتلال ...
«بوليساريو» تعيد انتخاب إبراهيم غالي أمينا عاما
«بوليساريو» تعيد انتخاب إبراهيم غالي أمينا عاما
«استشهاد» فلسطيني برصاص إسرائيلي في مزرعة بالضفة الغربية
«استشهاد» فلسطيني برصاص إسرائيلي في مزرعة بالضفة الغربية
المرصد السوري: انفجار في مستودع ذخيرة لقوات النظام بريف دمشق
المرصد السوري: انفجار في مستودع ذخيرة لقوات النظام بريف دمشق
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
التحقيق مع 3 معارضين بارزين للرئيس التونسي
التحقيق مع 3 معارضين بارزين للرئيس التونسي...
تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس
تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس...
«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من أمواله المنهوبة
«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من ......
السعودية تعلن عودة الحج العام الجاري دون قيود أو شروط على أعداد الحجيج أو العمر
السعودية تعلن عودة الحج العام الجاري دون قيود أو شروط على ......
الإمارات تعين سلطان الجابر رئيسا لـ«كوب 28»
الإمارات تعين سلطان الجابر رئيسا لـ«كوب 28»...
المزيد
مصرع 10 أشخاص في انهيار مبنى بحلب السورية
مصرع 10 أشخاص في انهيار مبنى بحلب السورية...
المغرب يدين إحراق متطرف سويدي المصحف الشريف
المغرب يدين إحراق متطرف سويدي المصحف الشريف...
بتهمة «شتم» الشرطة.. توقيف نائب سابق معارض للرئيس التونسي
بتهمة «شتم» الشرطة.. توقيف نائب سابق معارض للرئيس التونسي...
المرصد السوري: انفجار في مستودع ذخيرة لقوات النظام بريف دمشق
المرصد السوري: انفجار في مستودع ذخيرة لقوات النظام بريف دمشق...
«استشهاد» فلسطيني برصاص إسرائيلي في مزرعة بالضفة الغربية
«استشهاد» فلسطيني برصاص إسرائيلي في مزرعة بالضفة الغربية...
المزيد