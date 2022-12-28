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السلطات السعودية تحبط محاولة تهريب 29 طنا من القات عبر حدودها مع اليمن والأردن

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 ديسمبر 2022, 04:48 مساء
السلطات السعودية تحبط محاولة تهريب 29 طنا من القات عبر حدودها مع اليمن والأردن
قوات حرس الحدود السعودية خلال ضبط شحنة مخدرات. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت السعودية الأربعاء ضبط 29.2 طنا من القات خلال الشهر الجاري كانت معدة للتهريب عبر حدودها الجنوبية من اليمن والشمالية من الأردن.

والقات شجيرة منتشرة في شبه الجزيرة العربية خاصة في اليمن وشرق إفريقيا في إثيوبيا والصومال، وتأثيرها مماثل لتلك الموجودة في الأمفيتامينات عند مضغ أوراقها، وفق «فرانس برس».

تهريب 29.2 طناً من نبات القات المخدر
ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن الناطق الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود السعودي العقيد مسفر القريني قوله إنّ «الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير (جنوب) وتبوك (شمال) أحبطت محاولات تهريب 29.2 طناً من نبات القات المخدر وطن و766 كلغ من مادة الحشيش المخدرة».

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وأوضح القريني أنّ قواته ضبطت هذه المواد المخدرة بين 3-24 ديسمبر الجاري، مشيرا إلى ضبط 361 متهما من مهربيها بينهم 23 سعوديا و261 يمنيا و70 إثيوبيا.

القات  يتمتع بشعبية بالغة لدى السكان في اليمن
وفي اليمن المتاخمة للحدود السعودية، يعد استهلاك نبتة القات أمرًا متوارثًا عبر الأجيال ويتمتع بشعبية بالغة لدى السكان. كما ينتشر تدخينه بل وزراعته سرا بين السكان في المدن السعودية المحاذية لليمن.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تفرز عملية مضغ القات «مواد كيميائية» توفر «نشوة معتدلة يقارنها البعض بالنشوة التي يوفّرها شرب القهوة القوية المفعول». وتعلن المملكة، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي، باستمرار ضبط شحنات كبيرة من الكبتاغون الذي تكافح السلطات محاولات تهريبه وتوزيعه منذ سنوات.

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