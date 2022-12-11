  • Alwasat News
Atwasat

الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب ثلاثة ملايين حبة كبتاغون من سورية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 ديسمبر 2022, 06:07 مساء
الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب ثلاثة ملايين حبة كبتاغون من سورية
مقاتلون على صلة بهيئة تحرير الشام يستعرضون مخدرات جرت مصادرتها عند نقطة تفتيش يسيطرون عليها في ريف حلب. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلن الجيش الأردني، في بيان الأحد، أن قوات حرس الحدود أحبطت فجر الأحد عملية تهريب مخدرات من الأراضي السورية وضبطت أكثر من ثلاثة ملايين حبة كبتاغون و8773 كف حشيش.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله إن «قوات حرس الحدود رصدت من خلال المراقبات محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وجرى تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى إصابة عدد منهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري»، بحسب «فرانس برس».

العثور على 8773 كف حشيش
وأضاف أنه «بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة جرى العثور على 8773 كف حشيش وثلاثة ملايين و141 ألف حبة كبتاغون، بالإضافة إلى 376 طلقة كلاشنكوف»، مشيرا إلى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

-  ضبط تاجر مخدرات في بنغازي بحوزته 1100 قرص «كبتاغون»
-  بالصور: «أكبر محاولة تهريب» للمخدرات.. السعودية تضبط 47 مليون حبة «إمفيتامين» داخل شحنة طحين

وفي 17 فبراير، أعلن الجيش الأردني أن محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود السورية الأردنية الممتدة على حوالي 375 كيلومترا التي أُحبط عدد كبير منها خلال الأشهر الأخيرة، باتت «منظمة» تستعين بالطائرات المسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.

سورية المصدر الأبرز لتلك المادة
وقال الجيش آنذاك إن السلطات الأردنية أحبطت خلال نحو 45 يوما مطلع العام دخول أكثر من 16 مليون حبة كبتاغون، ما يعادل الكمية التي تم ضبطها طوال العام 2021. وتؤكد المملكة أن 85% من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب الى خارج الأردن، وخصوصا جنوبا إلى السعودية ودول الخليج.

وصناعة الكبتاغون ليست جديدة في المنطقة، وتُعد سورية المصدر الأبرز لتلك المادة منذ ما قبل اندلاع الحرب العام 2011، إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجًا واستخدامًا وتصديرًا. كذلك تنشط مصانع حبوب الكبتاغون في مناطق عدة في لبنان المجاور.

وتُشكل دول الخليج وخصوصًا السعودية الوجهة الأساسية لحبوب الكبتاغون التي تعد من المخدرات سهلة التصنيع. ويصنّفها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة على أنها «أحد أنواع الأمفيتامينات المحفزة»، وهي عادة مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والصقور في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والصقور في «دورينا»
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الأهلي طرابلس يتخطى الخمس بهدف الطاهر في «دورينا»

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الأهلي طرابلس يتخطى الخمس بهدف الطاهر في «دورينا»
4 مواجهات مهمة في الدوري الليبي الممتاز «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد

4 مواجهات مهمة في الدوري الليبي الممتاز «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد
بايدن يحاول تنشيط العلاقات مع أفريقيا وسط منافسة شرسة مع الصين وروسيا

بايدن يحاول تنشيط العلاقات مع أفريقيا وسط منافسة شرسة مع الصين وروسيا
الأرجنتين وهولندا يتجاوزان «معركة نورنبرغ» بـ18 بطاقة صفراء

الأرجنتين وهولندا يتجاوزان «معركة نورنبرغ» بـ18 بطاقة صفراء
لاعبو ومدرب المنتخب المغربي: فخورون بما حققنا.. وسنطارد حلمنا

لاعبو ومدرب المنتخب المغربي: فخورون بما حققنا.. وسنطارد حلمنا
أول منتخب عربي وأفريقي.. المغرب يتأهل إلى نصف نهائي المونديال

أول منتخب عربي وأفريقي.. المغرب يتأهل إلى نصف نهائي المونديال
التقارب بين السعودية والصين.. هل تقول الرياض وداعًا لـ«واشنطن»؟

التقارب بين السعودية والصين.. هل تقول الرياض وداعًا لـ«واشنطن»؟
بالصور.. هدف المغرب الأول عن طريق يوسف نصيري

بالصور.. هدف المغرب الأول عن طريق يوسف نصيري
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح تنظيم بطولة كأس العالم في قطر

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح تنظيم بطولة كأس العالم في قطر
منظمة تقاضي وزارة الدفاع البريطانية بسبب شعر الدببة

منظمة تقاضي وزارة الدفاع البريطانية بسبب شعر الدببة
لاعب منتخب ليبيا السابق عريبي: ليست هذه البرازيل التي نعرفها

لاعب منتخب ليبيا السابق عريبي: ليست هذه البرازيل التي نعرفها
ميسي: نشعر أن روح مارادونا معنا في المونديال

ميسي: نشعر أن روح مارادونا معنا في المونديال
قصص المهاجرين محور الجزء الثاني من «ليتل أميركا»

قصص المهاجرين محور الجزء الثاني من «ليتل أميركا»
«هذا المساء»: النواب يرفعون مرتبات الشعب.. فمن ينفذ وكيف؟

«هذا المساء»: النواب يرفعون مرتبات الشعب.. فمن ينفذ وكيف؟
انتهت عبر قناة الوسط «WTV» مباراة المحلة والأولمبي في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV» مباراة المحلة والأولمبي في «دورينا»
دعوى قضائية: تأثير لعبة «فورتنايت» على الصحة يشبه الهيرويين

دعوى قضائية: تأثير لعبة «فورتنايت» على الصحة يشبه الهيرويين
«أكلات ماجدة» (16): طاجين كرات لحم مفروم محشي مشروم

«أكلات ماجدة» (16): طاجين كرات لحم مفروم محشي مشروم
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بن سلمان يفتتح القمة العربية – الصينية بالرياض
بن سلمان يفتتح القمة العربية – الصينية بالرياض
جين بينغ: القمة العربية – الصينية «غير مسبوقة» وحدث استثنائي في تاريخ العلاقات بين الجانبين
جين بينغ: القمة العربية – الصينية «غير مسبوقة» وحدث استثنائي في ...
ضغوط أميركية على الأمم المتحدة لصالح الشركات العاملة بالمستوطنات
ضغوط أميركية على الأمم المتحدة لصالح الشركات العاملة بالمستوطنات
السعودية: بن سلمان توسط شخصيا لتسهيل الإفراج عن لاعبة كرة السلة الأميركية من روسيا
السعودية: بن سلمان توسط شخصيا لتسهيل الإفراج عن لاعبة كرة السلة ...
تونسيون يتظاهرون ضد قيس سعيد قبل أسبوع من الانتخابات التشريعية
تونسيون يتظاهرون ضد قيس سعيد قبل أسبوع من الانتخابات التشريعية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تنفيذ حكم حبس وزير حقوق الإنسان المغربي السابق محمد زيان
تنفيذ حكم حبس وزير حقوق الإنسان المغربي السابق محمد زيان...
بالصور: سيول جارفة تشل مدينة جدة السعودية
بالصور: سيول جارفة تشل مدينة جدة السعودية...
قصف تركي يستهدف قوات أمن مخيم الهول في شمال شرق سورية
قصف تركي يستهدف قوات أمن مخيم الهول في شمال شرق سورية...
سد لمعالجة نقص المياه يهدد بزوال قرى وأراض زراعية في العراق
سد لمعالجة نقص المياه يهدد بزوال قرى وأراض زراعية في العراق...
السعودية: بن سلمان توسط شخصيا لتسهيل الإفراج عن لاعبة كرة السلة الأميركية من روسيا
السعودية: بن سلمان توسط شخصيا لتسهيل الإفراج عن لاعبة كرة ......
المزيد
غارة أميركية تقتل قياديين بتنظيم «داعش» في سورية
غارة أميركية تقتل قياديين بتنظيم «داعش» في سورية...
الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب ثلاثة ملايين حبة كبتاغون من سورية
الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب ثلاثة ملايين حبة كبتاغون من ......
مسؤول إماراتي يطلب ضمانات أوروبية صريحة في العلاقات مع الخليجيين
مسؤول إماراتي يطلب ضمانات أوروبية صريحة في العلاقات مع ......
تونسيون يتظاهرون ضد قيس سعيد قبل أسبوع من الانتخابات التشريعية
تونسيون يتظاهرون ضد قيس سعيد قبل أسبوع من الانتخابات ......
السعودية: بن سلمان توسط شخصيا لتسهيل الإفراج عن لاعبة كرة السلة الأميركية من روسيا
السعودية: بن سلمان توسط شخصيا لتسهيل الإفراج عن لاعبة كرة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط