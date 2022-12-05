ضبط تاجر مخدرات في بنغازي بحوزته 1100 قرص «كبتاغون»

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أعضاء جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع بنغازي تاجر مخدرات بحوزته 110 أقراص من مخدر «كبتاغون»، وقطعة كبيرة الحجم من مادة يشتبه في أنها مخدر الحشيش.

جاء ذلك بعدما وردت معلومات إلى الفرع بنشاط المتهم، الذي يجلب المواد المخدرة من مدينة طبرق عبر سيارته الخاصة؛ لترويجها في بنغازي، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع «فيسبوك»، أمس الأحد.

وأُعد كمين للمتهم لدى قدومه من طبرق، وضبط متلبسا وبحوزته تلك الكميات من المخدرات، حيث اتخذت الإجراءات القانونية معه، ثم أحيل إلى النيابة العامة.

ضبط متهم بترويج المخدرات في الخمس

وفي الخمس، ضبط شخص يروج المخدرات وبحوزته 21 قطعة من مادية يشتبه في أنها مخدر «الحشيش».

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وأوقع عناصر الجهاز بالمتهم بعد كمين محكم، خلال عملية بيع وشراء، حيث اتخذت الإجراءات القانونية معه، ثم أحيل إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات الخمس.