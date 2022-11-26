«المالية» تعلن موعد وصول مرتبات أكتوبر ونوفمبر لحسابات الجهات الحكومية

القاهرة - بوابة الوسط

توقعت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وصول مرتبات أكتوبر ونوفمبر إلى حسابات كل الجهات والقطاعات والهيئات العامة مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن أحالتها وزارة المالية إلى المصرف المركزي الأربعاء الماضي.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم السبت، إنها صرفت مرتبات شهري أكتوبر ونوفمبر لأكثر من 150 جهة ممولة من الخزانة العامة، وفق جدول المرتبات الموحد، ولـ144 جهة تابعة لوزارة الصحة من إجمالي يتجاوز 300 جهة.

وأضافت «استكملنا إجراءات 250 ألف متغير متمثلة في تنفيذ التسويات والترقيات لمرتبات الموظفين بالقطاعات والجهات الممولة من الخزانة العامة».

وذكر البيان أن «إدارة الميزانية بالوزارة مستمرة في استقبال إجراءات الهيئات والمصالح الحكومية بشأن استكمال عملية المطابقة لتنفيذ قانون جدول المرتبات الموحد» إلى جانب «استمرارها في استقبال طلبات التسويات والترقيات من كل الجهات العامة».

وبعد تأخر صرف مرتبات أكتوبر، أصدر رئيس الوزراء، عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء 15 نوفمبر، تعليماته لوزارة المالية بصرف رواتب شهري أكتوبر ونوفمبر معا.

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وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية بأن الدبيبة أصدر تعليماته لوزارة المالية باستكمال أعمال المطابقة للقطاعات وتنفيذ الجدول الموحد للمرتبات، وإعطاء العاملين بقطاع الصحة الأولوية.