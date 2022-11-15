الدبيبة يوجه وزارة المالية بصرف رواتب شهري أكتوبر ونوفمبر معا

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تعليماته لوزارة المالية بصرف رواتب شهري أكتوبر ونوفمبر معًا.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، على «فيسبوك»، بأن الدبيبة أصدر تعليماته لوزارة المالية باستكمال أعمال المطابقة للقطاعات وتنفيذ الجدول الموحد للمرتبات، وإعطاء العاملين بقطاع الصحة الأولوية.

- «المالية» تحيل أذونات صرف رواتب سبتمبر إلى «المركزي»

وتأخرت وزارة المالية في صرف رواتب شهر أكتوبر الماضي، بعدما كانت تأخرت في رواتب سبتمبر إلى النصف الثاني من الشهر.

وأحالت الوزارة في 15 سبتمبر أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر سبتمبر للجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف.