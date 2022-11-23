وزارة المالية تسلم «المركزي» أذونات صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أنها سلمت، اليوم الأربعاء، أذونات صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر من العام الجاري لكل الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

وبعد تأخر صرف مرتبات أكتوبر، أصدر رئيس الوزراء، عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء 15 نوفمبر، تعليماته لوزارة المالية بصرف رواتب شهري أكتوبر ونوفمبر معًا.

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وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، على «فيسبوك»، بأن الدبيبة أصدر تعليماته لوزارة المالية باستكمال أعمال المطابقة للقطاعات وتنفيذ الجدول الموحد للمرتبات، وإعطاء العاملين بقطاع الصحة الأولوية.