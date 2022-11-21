حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة باستكمال إجراءات منحة الزوجة عن الأشهر الستة من العام 2022، وصرفها قبل نهاية نوفمبر الجاري، حسبما أعلنت الحكومة، مساء اليوم الإثنين.

وجاء في منشور وجهته رئاسة الوزراء بحكومة الدبيبة إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني أنه يجب التنسيق مع وزارة المالية بخصوص صرف المنحة، وذلك وفق القانون رقم 27 لسنة 2013، بشأن تقرير حكم منحة الزوجة والأودلاد.

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والأربعاء الماضي، أعلنت الحكومة ذاتها إحالة منحة الزوجة والبنات إلى وزارة المالية بداية هذا الأسبوع، بالإضافة إلى استكمال توزيع البطاقات المصرفية على المستفيدات من منحة الزوجة قبل نهاية نوفمبر.