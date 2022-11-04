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بدء صيانة مطار سبها (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 نوفمبر 2022, 02:34 مساء
بدء صيانة مطار سبها (صور)
من أعمال صيانة مطار سبها، 3 نوفمبر 2022. (حكومة باشاغا)
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أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، الخميس، انطلاق أعمال صيانة مطار سبها وذلك ضمن خطتها لتنفيذ عديد المشاريع التطويرية في المنطقة الجنوبية.

وشملت أعمال الصيانة تزويد المطار بمولدين للطاقة الكهربائية، إضافة إلى صيانة الإنارة الملاحية وصيانة حفريات مدرج هبوط الطائرات بالمطار، وفق بيان صادر عن الحكومة.

- إجراء أعمال صيانة منظومات الإنارة بمطار سبها الدولي
- باشاغا يشكل لجنة للتحقيق في أسباب أزمة الوقود بالمنطقة الجنوبية

وذكر البيان بتشكيل رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، لجنة للأزمة بالمنطقة الجنوبية برئاسة نائب رئيس الحكومة سالم الزادمة، بهدف متابعة أعمال البناء والصيانة بالمنطقة ومعالجة المختنقات والمشكلات التي تواجه المواطنين.
 

من أعمال صيانة مطار سبها، 3 نوفمبر 2022. (حكومة باشاغا)
من أعمال صيانة مطار سبها، 3 نوفمبر 2022. (حكومة باشاغا)
من أعمال صيانة مطار سبها، 3 نوفمبر 2022. (حكومة باشاغا)
من أعمال صيانة مطار سبها، 3 نوفمبر 2022. (حكومة باشاغا)
من أعمال صيانة مطار سبها، 3 نوفمبر 2022. (حكومة باشاغا)
من أعمال صيانة مطار سبها، 3 نوفمبر 2022. (حكومة باشاغا)
من أعمال صيانة مطار سبها، 3 نوفمبر 2022. (حكومة باشاغا)
من أعمال صيانة مطار سبها، 3 نوفمبر 2022. (حكومة باشاغا)
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