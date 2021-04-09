إجراء أعمال صيانة منظومات الإنارة بمطار سبها الدولي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 أبريل 2021, 03:47 مساء
إجراء أعمال صيانة منظومات الإنارة بمطار سبها الدولي, 6 أبريل 2021. (مصلحة المطارات)

أعلنت مصلحة المطارات بوزارة المواصلات، إجراء أعمال صيانة منظومات الإنارة بمطار سبها الدولي، بناءً على القرار الصادر عن رئيس مصلحة المطارات بشأن تشكيل فريق عمل للقيام بالكشف والصيانة الدورية على منظومات الإنارة بالجانب الجوي وأجهزة المساعدات البصرية الأخرى بالمطارات التابعة.

وبحسب بيان للمصلحة اليوم، قام فريق العمل المشكل برئاسة المهندس الصادق طلحة، يوم الثلاثاء الماضي، بزيارة ميدانية لمطار سبها الدولي، للقيام بأعمال الكشف عن منظومات إنارة المهبط وساحة وقوف الطائرات، وتم معاينة الكوابل والمحولات الكهربائية والمولدات ومحطات التغذية الخاصة بأجهزة منظمات التيار التابث.

ولفت البيان إلى قيام الفريق بعد الانتهاء من أعمال الكشف وتحديد الأعطال، بإجراء أعمال الصيانة على المنظومة وتركيب قطع الغيار اللازمة واستبدال المصابيح، وأفاد الفريق بأن إنارة الحقل الجوي تعمل الآن وبشكل جيد.

إجراء أعمال صيانة منظومات الإنارة بمطار سبها الدولي, 6 أبريل 2021. (مصلحة المطارات)
إجراء أعمال صيانة منظومات الإنارة بمطار سبها الدولي, 6 أبريل 2021. (مصلحة المطارات)
إجراء أعمال صيانة منظومات الإنارة بمطار سبها الدولي, 6 أبريل 2021. (مصلحة المطارات)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هونغ كونغ تعلق طلبيتها من لقاحات «أسترازينيكا»
دولى
الأداء الأسبوعي للدولار في السوق الموازية (1 أبريل – 8 أبريل)
ليبيا
أول رد فعل تركي على وصف دراغي لإردوغان بـ«الديكتاتور»
دولى
ثمانية أعضاء من الكونغرس يدعون إدارة بايدن إلى ممارسة النفوذ اللازم لإجبار ...
ليبيا
كلوب يتلقى هدية مدريدية مفاجئة
رياضة عالمية
رئيس الوزراء الإيطالي يصف إردوغان بـ«الديكتاتور»
دولى
العدد 281 من جريدة «الوسط»: إنزال أوروبي خلف خطوط الروس والأتراك.. والليبيون ...
ليبيا
مينيتي يحذر من فشل محتمل لحكومة الدبيبة ويدعو إيطاليا للعب «دور الريادة» في ...
ليبيا
«فيسبوك» تحمّل «جهات تسعى إلى الأذية» مسؤولية نشر بيانات المستخدمين
علوم وتكنولوجيا
السفارة الليبية بالقاهرة تكرم منتجي التمور وتعد بحل مشاكل دخول المنتجات الليبية ...
ليبيا
9 أندية ترفض اللعب في شهر رمضان
رياضة محلية
فينيسيوس.. جوهرة في «ريال مدريد» صقلها زيدان
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: سيارات بيك آب صينية بقدرات جبارة