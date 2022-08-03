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باشاغا يشكل لجنة للتحقيق في أسباب أزمة الوقود بالمنطقة الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 أغسطس 2022, 12:39 صباحا
باشاغا يشكل لجنة للتحقيق في أسباب أزمة الوقود بالمنطقة الجنوبية
رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا ، 30 يوليو 2022 (الوسط)
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أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة سالم معتوق الزادمة،‏ للتقصي والتحقيق في أزمة الوقود بالمنطقة الجنوبية.

وتضم اللجنة، وفق القرار رقم 19 لسنة 2022م، وزير الشؤون الاجتماعية، ومدير إدارة عمليات المنطقة الجنوبية بشركة البريقة لتسويق النفط، ومدير مديرية أمن سبها، ومندوب عن جهاز الحرس البلدي، ومندوب عن جهاز الأمن الداخلي، وممثل عن اللواء طارق بن زيادة معزز، وممثل عن اللواء 128 معزز.

اختصاص اللجنة
وتختص اللجنة المشكلة بمهام البحث والتقصي والتحقيق في أسباب أزمة الوقود في المنطقة الجنوبية، والتواصل المباشر مع الجهات ذات العلاقة، واتخاذ الإجراءات العاجلة لحل أزمة الوقود، ووضع الحلول المناسبة لضمان وصوله للمواطنين بالأسعار الرسمية للدولة.

وتكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر إلى حين زوال أسباب تشكيلها، وتقديم تقارير يومية عن نتائج أعمالها وعرضها على رئيس مجلس الوزراء، كما للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا في مساعدتها في أداء مهامها.

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حادثة «بنت بية»
وفيما تشهد مناطق جنوب ليبيا أزمة في توفير مشتقات الوقود، فإن البلاد استيقظت صباح أمس الاثنين على حادثة انفجار شاحنة بنزين على الطريق الرابط بين سبها وأوباري، في منطقة «بنت بية»، بعدما تدافع المواطنون لتعبئة الوقود من الشاحنة المقلوبة، وعندما حاول أحدهم تشغيل مضخة الشاحنة بواسطة بطارية سيارة، حدثت شرارة كهربائية أشعلت النيران في الشاحنة، ما أدى إلى وفاة وإصابة عدد من المواطنين واحتراق عدد من المركبات.

مطالب أهالي الجنوب
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، حمّل عمداء بلديات أوباري والغريفة وبنت بية جنوب غرب ليبيا، في بيان مشترك، حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية الكاملة عن ما آلت إليه الأوضاع المعيشية المتردية في فزان بشكل عام.

وطالبوا «النائب العام بفتح تحقيق شامل في الحادثة التي راح ضحيتها أبناء بلدية بنت بية والبلديات المجاورة»، و«زيادة كميات الوقود للمحطات ووضع آليات في عملية انسياب الوقود ووصوله إلى مستحقيه» و«العمل على استكمال مصفاة الجنوب بشكل عاجل» و«البدء الفعلي في استكمال طريق أوباري-سبها».

جاء ذلك بالتزامن مع قيام مجموعة من الشباب بمنطقة الفجيج بخط الوادي جنوب غرب ليبيا، بإغلاق الطريق الرابط بين مدينتي سبها وأوباري أمام السيارات المتجهة إلى حقلي الفيل والشرارة النفطيين بالمنطقة، وذلك بعد يوم من حادثة انفجار شاحنة نقل الوقود.

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