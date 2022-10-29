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سولير لـ«المنفي»: فرنسا ستلعب دورا إيجابيا في استقرار ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أكتوبر 2022, 10:26 مساء
سولير لـ«المنفي»: فرنسا ستلعب دورا إيجابيا في استقرار ليبيا
لقاء المنفي في طرابلس مع السفير الفرنسي، 29 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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قال المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، اليوم السبت، إن «فرنسا ستلعب دورًا إيجابيًا في استقرار» ليبيا، وصولًا لاتفاق وحل سياسي، يكمن في تحقيق انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة على أساس إطار دستوري توافقي.

جاء ذلك، خلال استقبال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي المبعوث الفرنسي، حيث بحثا «تطورات الوضع السياسي في ليبيا»، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

ورحب المنفي بالمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، مشيدًا بـ«العلاقة المتميزة» التي تجمع البلدين الصديقين، وما تبذله جمهورية فرنسا لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وجدد تأكيده التزام المجلس الرئاسي بالمسار الديمقراطي الذي يشمل توحيد المؤسسات السيادية وإجراء الانتخابات.

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الدبيبة يجتمع بسولير ومهراج
وفي وقت سابق اليوم، ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، والسفير الفرنسي مصطفى مهراج مسألة «توحيد الجهود لإجراء الانتخابات».

واجتمع الدبيبة مع سولير ومهراج وعدد من مستششاري السفارة الفرنسية اليوم السبت، وذلك لمناقشة التطورات السياسية، فضلًا عن بحث عدد من الملفات الاقتصادية بين البلدين والعمل على تفعيلها.

 وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن المبعوث الفرنسي أكد «رغبة بلاده في دعم الأطراف الليبية لتحقيق الانتخابات في أقرب الآجال».

ووصل السفير الفرنسي الجديد مصطفى مهراج، إلى العاصمة طرابلس الأربعاء الماضي، حيث التقى وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الدبيبة، نجلاء المنقوش، فور وصوله، وبحثا «مستجدات العملية السياسية وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين».

لقاء المنفي في طرابلس مع السفير الفرنسي، 29 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي في طرابلس مع السفير الفرنسي، 29 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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