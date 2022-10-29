الدبيبة يبحث مع سولير ومهراج توحيد الجهود لإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، والسفير الفرنسي مصطفى مهراج مسألة «توحيد الجهود لإجراء الانتخابات».

واجتمع الدبيبة مع سولير ومهراج وعدد من مستششاري السفارة الفرنسية اليوم السبت، وذلك لمناقشة التطورات السياسية، فضلًا عن بحث عدد من الملفات الاقتصادية بين البلدين والعمل على تفعيلها.

رغبة فرنسية في إجراء الانتخابات بأقرب وقت؟

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن المبعوث الفرنسي أكد «رغبة بلاده في دعم الأطراف الليبية لتحقيق الانتخابات في أقرب الآجال».

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ووصل السفير الفرنسي الجديد مصطفى مهراج، إلى العاصمة طرابلس الأربعاء الماضي، حيث التقى وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الدبيبة، نجلاء المنقوش، فور وصوله، وبحثا «مستجدات العملية السياسية وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين».

مساعدة فرنسية في تحقيق أهداف مؤتمر برلين

وأكدت المنقوش دور فرنسا «الفعال» في متابعة مخرجات مؤتمر باريس حول ليبيا، وتقديم مساعدتها لتحقيق أهداف هذا المؤتمر.

فيما تحدث مهراج عن قرب افتتاح سفارة بلاده للعمل من طرابلس، «وذلك من أجل تسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين وإتمام بعض الإجراءات العالقة لدى بعضهم».